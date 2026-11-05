خاص| ياسر إبراهيم ينفي التوقيع لبيراميدز أو نادٍ ليبي.. ويرحب بتجديد عقده مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من الأنباء المتداولة بشأن توقيعه لأحد الأندية خلال الفترة الأخيرة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم ينفي التوقيع لبيراميدز

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ياسر إبراهيم نفى لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيعه لأي نادٍ داخل أو خارج مصر، مؤكدًا عدم صحة ما تردد بشأن اتفاقه مع بيراميدز، المنافس المباشر للأهلي، أو أحد الأندية الليبية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن مدافع الأهلي أبدى ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتظر الوصول إلى اتفاق مرضٍ مع إدارة النادي بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية للعقد الجديد.

وأوضح أن المفاوضات المنتظرة ستشهد مناقشة قيمة الراتب السنوي، إلى جانب بعض البنود المتعلقة بالإعلانات ونسبة المشاركة في المباريات، للوصول إلى صيغة تحقق التوافق بين الطرفين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ياسر إبراهيم لا يمانع تمديد تعاقده مع الأهلي، ويتمسك بالحصول على عرض مناسب يتناسب مع دوره داخل الفريق، على أن تحسم المفاوضات المقبلة موقفه النهائي من الاستمرار.