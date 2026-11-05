غموض يحيط بالحالة الصحية لنتنياهو بعد اختفائه عن الأنظار.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

أثار غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الظهور العلني منذ الانتخابات، تساؤلات بشأن حالته الصحية، وسط تلميحات متداولة تربط اختفائه عن الأنظار باحتمال وجود مشكلات صحية، دون صدور تأكيد رسمي بشأن هذه التكهنات.

وذكر موقع «TMI» الإسرائيلي، التابع لمجموعة «معاريف»، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن حالة من الجدل أُثيرت بشأن عدم رصد نتنياهو أو ظهوره علنًا منذ الانتخابات، مشيرًا إلى تداول تلميحات تربط غيابه بوضعه الصحي.

وجاءت هذه التساؤلات بالتزامن مع تقارير عن إقامة نتنياهو وأفراد أسرته في فندق كارلتون بمدينة تل أبيب منذ الأسبوع الماضي، حيث أشارت التقارير إلى تخصيص طابق كامل للعائلة.

وأثارت إقامة عائلة نتنياهو في الفندق انتقادات وتساؤلات بشأن تكاليف الإقامة والجهة التي تتحملها، إلى جانب تأثير الإجراءات المصاحبة لوجود العائلة على السكان والمناطق المحيطة.

وتظل التساؤلات المتعلقة بالحالة الصحية لنتنياهو في إطار التكهنات التي أشار إليها الموقع الإسرائيلي؛ في ظل غياب معلومات طبية موثقة تؤكد وجود تطورات صحية جديدة.

ويرتبط ذلك الغموض المحيط بظهور نتنياهو في توقيت بالغ الحساسية سياسيًا، عقب نتائج الانتخابات التي وضعت مستقبله السياسي أمام اختبار صعب، بعدما أخفق معسكره في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في تطور يفتح الباب أمام احتمال خروجه من السلطة بعد سنوات طويلة في رئاسة الحكومة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن حسابات نتنياهو للمرحلة المقبلة، وما إذا كان غيابه عن المشهد يرتبط بالضغوط السياسية التي يواجهها عقب الانتخابات، خاصة مع تزايد فرص منافسه غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة.