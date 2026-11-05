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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا نعقد صفقات مع العقارب.. نائبة إسرائيلية ترفض حكومة الوحدة مع نتنياهو

عضو الكنيست ميراف كوهين
عضو الكنيست ميراف كوهين

رفضت عضو الكنيست ميراف كوهين، المنتمية إلى حزب «بياحد»، تشكيل حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جولة المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية.

وقالت كوهين، خلال لقائها مع هرتسوغ، إن العمل مع أشخاص يختلفون معها في الرأي لا يمثل تنازلاً سياسياً، بل هو الهدف من العمل السياسي، لكنها استبعدت إمكانية تشكيل حكومة وحدة في ظل الظروف الحالية.

وأضافت: «عندما أسمع الحديث عن حكومة وحدة، أتذكر حكاية العقرب والضفدع.. لا نعقد صفقات مع العقارب».

وانتقدت كوهين تجربتها السابقة في حكومة الوحدة التي تشكلت خلال جائحة كورونا، قائلة إنها شاركت فيها بهدف تحقيق مصلحة الدولة، لكنها انتهت، بحسب تعبيرها، إلى إلحاق الضرر بإسرائيل بدلاً من تقديم ما يفيدها.

وتأتي تصريحات كوهين في إطار المشاورات السياسية التي يجريها هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، عقب الانتخابات، لتحديد مواقف الأحزاب من المرشح الذي توصي بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

عضو الكنيست ميراف كوهين حزب «بياحد» بنيامين نتنياهو إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية

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