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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش مهدد بالاستبعاد من تشكيل توتنهام أمام ليدز يونايتد

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

يواجه الدولي المصري عمر مرموش خطر الخروج من التشكيل الأساسي لفريق توتنهام، خلال المواجهة المرتقبة أمام ليدز يونايتد، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكره موقع «Hotspur HQ» الإنجليزي، فإن روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الفريق أمام ليدز، وقد يكون مرموش أحد اللاعبين المرشحين للغياب عن التشكيل الأساسي، في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر خلال الفترة الأخيرة.

تراجع أداء مرموش يهدد مكانه في تشكيل توتنهام

ورغم مشاركة اللاعب المصري في مركز صانع الألعاب رقم 10 خلال فوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين دون رد، فإن أداءه لم يكن مقنعًا بالشكل الكافي، وفقًا للتقييمات التي تناولها التقرير الإنجليزي.

وسجل مرموش هدفًا واحدًا فقط خلال 8 مباريات خاضها بقميص توتنهام، كما أهدر عددًا من الفرص، وهو ما يضعه تحت ضغط ضرورة تحسين مستواه من أجل الحفاظ على مكانه في حسابات الجهاز الفني.

وتزداد احتمالات إجراء تغييرات على التشكيل في ظل امتلاك دي زيربي خيارات محدودة بسبب إصابات عدد من اللاعبين، من بينهم بيرجفال وسافيو ومودريك وويلسون وتشافي سيمونز.

كونور جالاجر مرشح لتعويض مرموش أمام ليدز

وأشار التقرير إلى إمكانية اعتماد دي زيربي على كونور جالاجر في التشكيل الأساسي، بحثًا عن زيادة القوة والحضور البدني في خط الوسط، خاصة بعد معاناة مرموش في الالتحامات الثنائية خلال مواجهة كريستال بالاس، التي خسر خلالها 6 مواجهات أرضية.

ويحتاج اللاعب المصري إلى استغلال الفرص المقبلة لإثبات قدراته، وتحسين أرقامه الهجومية، في ظل المنافسة على مراكز التشكيل الأساسي، ورغبة الجهاز الفني في الوصول إلى التوليفة الأنسب لمواصلة النتائج الإيجابية.

عمر مرموش الدوري الإنجليزي توتنهام

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