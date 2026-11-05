زد 2011 يهزم الجونة بثنائية في دوري الناشئين

حقق فريق زد مواليد 2011 فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام للناشئين.

ونجح حسن رامي وعلي حسين في تسجيل هدفي الفوز لصالح زد، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة، ويواصل تقديم نتائجه الإيجابية في البطولة.

ويقود قطاع الناشئين فنيًا علي صقر، مديرًا فنيًا للقطاع، ويعاونه سامح جمال مدير مكتب كرة القدم لقطاع الناشئين.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق زد 2011 أحمد كمال مدربًا عامًا، وحسن عوض مدربًا لحراس المرمى، ومحمد محمود مدربًا للأحمال، ويوسف محب مساعدًا للمعد البدني، وكريم حلبي محللًا للأداء، بينما يتولى عمار ياسر مهام إداري الفريق، وأحمد مجدي مهام الإداري العام.

ويضم الجهاز الطبي محمد حسام أخصائيًا، فيما يتولى عبدالرحمن الخولي مسؤولية المهمات.

ويواصل فريق زد مواليد 2011 مشواره في بطولة الدوري العام للناشئين، في إطار خطة قطاع الناشئين لتطوير المواهب وصقل قدرات اللاعبين، وإعداد جيل مميز قادر على تمثيل النادي بصورة مشرفة.