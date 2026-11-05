قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محسن رضائي يسلّم بوتين رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارة إلي موسكو

رسالة ايرانية
رسالة ايرانية
ملك ريان

تسلّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، نقلها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، خلال لقاء جمعهما في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، الخميس، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين استقبل المسؤول الإيراني الذي يزور موسكو، بحسب وكالتي «إنترفاكس» و«تاس» الروسيتين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرسالة أو الملفات التي تناولتها المحادثات.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات السياسية والأمنية المتواصلة بين البلدين، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتوترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.

وكان بوتين ومحسن رضائي قد أجريا اتصالا هاتفيا في الثاني من نوفمبر الجاري، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على منطقة غرب آسيا، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفقا لخريطة الطريق المتفق عليها بين قيادتيهما.

وتعكس الزيارة استمرار التواصل رفيع المستوى بين روسيا وإيران، خصوصا في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، والملفات المشتركة التي تربط البلدين، فيما لم يعلن الكرملين حتى الآن عن اتفاقات جديدة أو نتائج محددة للقاء.


 

ايران روسيا بوتين مجتبي خامنئي محسن رضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

حسن القصبي

أستاذ بالأزهر: طلب الرزق عبادة.. والعمل بإخلاص وإتقان من أوامر الله

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر أكتوبر 2026

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد