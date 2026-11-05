محسن رضائي يسلّم بوتين رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارة إلي موسكو

تسلّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، نقلها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، خلال لقاء جمعهما في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، الخميس، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين استقبل المسؤول الإيراني الذي يزور موسكو، بحسب وكالتي «إنترفاكس» و«تاس» الروسيتين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرسالة أو الملفات التي تناولتها المحادثات.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات السياسية والأمنية المتواصلة بين البلدين، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتوترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.

وكان بوتين ومحسن رضائي قد أجريا اتصالا هاتفيا في الثاني من نوفمبر الجاري، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على منطقة غرب آسيا، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفقا لخريطة الطريق المتفق عليها بين قيادتيهما.

وتعكس الزيارة استمرار التواصل رفيع المستوى بين روسيا وإيران، خصوصا في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، والملفات المشتركة التي تربط البلدين، فيما لم يعلن الكرملين حتى الآن عن اتفاقات جديدة أو نتائج محددة للقاء.



