خاص| زد يتحرك لضم مهاجم الأهلي في يناير.. وعموتة كلمة السر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تلقي إدارة النادي طلبًا من نادي زد؛ لاستعارة عبد الله أقطاي، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زد يتحرك لضم مهاجم الأهلي في يناير

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن زد يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، في إطار خطته لتعزيز قدراته الهجومية خلال النصف الثاني من الموسم.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العرض، في ظل انتظار رأي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لتحديد موقفه من رحيل اللاعب.

وأكد المصدر أن حسم الصفقة يرتبط برؤية الجهاز الفني ومدى حاجة الأهلي إلى جهود أقطاي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة على عدة بطولات.

ومن المنتظر أن تحدد إدارة الأهلي موقفها النهائي من طلب زد عقب مشاوراتها مع عموتة، سواء بالموافقة على إعارة المهاجم أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.