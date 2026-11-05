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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة.. موقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مواجهة طرابزون سبور التركي وفرايبورج الألماني، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء يحتضنه ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، وسط ترقب لمشاركة النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لمواصلة تألقه بقميص فريقه الجديد.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، من بينها الفوز على هارت أوف ميدلوثيان وكوبس في دوري المؤتمر الأوروبي، ليؤكد الفريق جاهزيته لمواصلة المنافسة على المستويين المحلي والقاري.

طرابزون سبور يراهن على تألق محمد صلاح أمام فرايبورج

يعيش طرابزون سبور فترة مميزة تحت قيادة مدربه توماس رايس، الذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز خلال جميع المباريات السبع التي خاضها منذ توليه المسؤولية، دون التعرض لأي خسارة، وهو ما عزز طموحات النادي في المنافسة على لقب الدوري التركي والذهاب بعيدًا في البطولة الأوروبية.

ويعول الفريق التركي على قدرات محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز عناصره الهجومية، بعدما ترك بصمة واضحة خلال ظهوره الأخير على ملعب الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي، بتسجيل هدف وصناعة آخر، قبل أن يواصل حضوره التهديفي بتسجيل هدف في الفوز على بشكتاش ضمن منافسات الدوري التركي.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون سبور في استغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها صلاح وبقية اللاعبين، من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة وتعزيز موقف الفريق في المنافسة الأوروبية، خاصة أن المواجهة تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

فرايبورج يبحث عن استعادة الانتصارات الأوروبية

على الجانب الآخر، يخوض فرايبورج الألماني المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام طرابزون سبور، مستفيدًا من التحسن الذي طرأ على نتائجه مؤخرًا، ورغبته في تعويض تعثره خلال ظهوره الأوروبي الأخير.

وتعرض الفريق الألماني لـ 3 هزائم في آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات، لكنه نجح في استعادة جزء من توازنه بعدما حقق انتصارين متتاليين، الأول على فولفسبورج في كأس ألمانيا، والثاني أمام أوجسبورج في الدوري الألماني.

وعلى الصعيد الأوروبي، استهل فرايبورج مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على يابلونتس، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام موناكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التالية، ليصبح مطالبًا بتقديم أداء قوي أمام الفريق التركي من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج

تقام مباراة طرابزون سبور وفرايبورج، اليوم الخميس، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى طرابزون سبور إلى استثمار سلسلة انتصاراته ومواصلة نتائجه القوية، بينما يأمل فرايبورج في تحقيق نتيجة تعيد الثقة إلى لاعبيه بعد خسارته الأخيرة في البطولة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج

تتولى شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية المشفرة نقل منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، ومن المقرر نقل مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية خاصة في ظل مشاركة محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة التسجيل وصناعة الأهداف، ومساعدة فريقه التركي على تحقيق انتصار أوروبي جديد يعزز مسيرته المميزة خلال الفترة الأخيرة.

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