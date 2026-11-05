يخوض فريق طرابزون سبور التركي بقيادة مديره الفني توماس ريس، مباراة مساء اليوم الخميس بمنافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، أمام خصمه فرايبورج الألماني.

ويستضيف ملعب "بابارا بارك" مباراة الفريقين، حيث يستقبل طرابزون خصمه فرايبورج في إطار لقاءات الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل فريقه طرابزون سبور أمام فرايبورج اليوم

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام فرايبورج اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع:: فاجنر بينا، نوايوو، ستيفان سافيتش، أوزكاجار.

الوسط: فابينيو، أوزان توفان، بوشواري.

الهجوم: محمد صلاح، إرنست موتشي، بول أونواتشو.