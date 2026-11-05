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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن يشارك أمام السكة الحديد.. شبانة يكشف موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن احتمالية انضمام إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، إلى قائمة منتخب مصر المقبلة، مؤكدًا أن موقف اللاعب يمثل نقطة خلاف وترقب في ظل التوتر القائم بين النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

إمام عاشور 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "هل سيضم الكابتن حسام حسن إمام عاشور إلى المنتخب؟ هذا سؤال مهم، ويجب أن ندرك أن طرفي الخلاف يترقبان موقف الآخر في ظل حالة التوتر القائمة".

وأضاف: "إمام عاشور لم يشارك في أي مباراة خلال الفترة الأخيرة، ومباراة السكة الحديد ستكون الرابعة التي يغيب عنها، وآخر مباراة خاضها كانت أمام القناة، التي انتهت بالتعادل يوم 21 أكتوبر، بينما يبدأ معسكر المنتخب يوم 9 نوفمبر، أي أن اللاعب سيكون قد ابتعد عن المباريات لمدة 19 يومًا".

وتابع: "الأهلي يعمل على تجهيز إمام عاشور، وكان عموتة قد أكد في آخر مؤتمر صحفي أن اللاعب ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه سيستعيد جاهزيته ويعود للمشاركة، وإمام لاعب كبير".

وأوضح شبانة: "أتوقع أن إمام عاشور لن يشارك أمام السكة الحديد، وهذا ليس حكمًا على مستواه أو جاهزيته، لكنني أريد أن أرى ما الذي سيفعله الكابتن حسام حسن، وهل سيضم إمام عاشور إلى المنتخب بعد 19 يومًا لم يشارك خلالها في أي مباراة، رغم انتظامه في التدريبات؟".

وأشار إلى أن موقف الأهلي من استبعاد اللاعب لأسباب فنية قد يضع الجهاز الفني للمنتخب أمام تساؤلات، قائلًا: "أحاول فهم إصرار الأهلي على التأكيد أن استبعاد إمام عاشور لأسباب فنية، فإذا كان النادي يستبعده لهذا السبب، ولم يشارك اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع، ثم قرر المنتخب ضمه وإشراكه في مباراة مالاوي، فسيكون هناك تساؤل بشأن المعيار الفني الذي استند إليه هذا القرار، وقد يثير الأمر دهشة المحللين والمدربين ووسائل الإعلام".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الكابتن حسام حسن. هناك أحاديث تشير إلى أنه سيضم إمام عاشور، وأحاديث أخرى تؤكد أنه لن ينضم".

وأكد شبانة أن مباراة السكة الحديد ستكون المحطة الأهم قبل إعلان القائمة، قائلًا: "مباراة السكة الحديد هي الاختبار الحقيقي، لأنها آخر مباراة للأهلي قبل معسكر المنتخب، وستقام يوم السبت ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر".

وتابع: "أرى أن المباراة في المتناول بالنسبة للأهلي، لكن لا توجد مباراة مضمونة، ويجب أن نكون منصفين، وإذا كان إمام عاشور جاهزًا بنسبة 100%، فمن المفترض أن يشارك مع الأهلي".

واختتم: "ننتظر ما سيحدث يوم السبت في مباراة السكة الحديد، ثم إعلان الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب يوم الأحد، وبعدها يمكن تحليل موقف إمام عاشور،  فالقضية الأساسية ليست ضم بقية اللاعبين، وإنما موقف إمام عاشور تحديدًا، في ظل الحديث أيضًا عن إمكانية ضم توفيق محمد وعمر الساعي وعدد من اللاعبين الآخرين".

إمام عاشور الاهلي الزمالك منتخب مصر

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