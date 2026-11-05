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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: هيجسيث ماضٍ في تنفيذ أجندة ترامب رغم تهديدات الديمقراطيين بالتحقيق والمساءلة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
القسم الخارجي

أكد شون بارنيل، المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث لن يتراجع عن تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب العسكرية، رغم ما وصفه بتهديدات الديمقراطيين بإطلاق تحقيقات سياسية تستهدف قيادة الوزارة.

وقال بارنيل، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن هيغسيث لن يسمح للسياسيين، الذين يسعون لتحقيق مكاسب حزبية، بعرقلة عمله أو ردعه عن مواصلة مهامه، مؤكداً أن الوزير ملتزم بقيادة وزارة الحرب حتى نهاية ولاية ترامب الرئاسية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ أجندة الرئيس في المجال العسكري، رغم التهديدات الديمقراطية بإجراء تحقيقات وصفها بأنها تستهدف تصفية الحسابات السياسية، مشدداً على أن الوزارة تصرفت وفقاً للقانون.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه هيغسيث ضغوطاً متزايدة من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين يعتزمون استخدام الأغلبية البرلمانية المقبلة لتوسيع الرقابة على أداء وزارة الدفاع، والتحقيق في إدارة العمليات العسكرية الأمريكية، خصوصاً الحرب مع إيران، إلى جانب قرارات إعادة تشكيل القيادات العسكرية والسياسات المتعلقة بأوكرانيا.

وزير الحرب الأمريكي البنتاجون وزارة الحرب هيجسيث

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