إعلامي سعودي: اتحاد جدة يستهدف لاعبين بإمكانيات أعلى من إمام عاشور

كشف الإعلامي ياسر العدواني، حقيقة دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور

وقال ياسر العدواني، خلال مداخلة عبر تطبيق "Zoom" مع الإعلامي مدحت شلبي، في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، اسم إمام عاشور طرح ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وأكد الإعلامي السعودي أن إمام عاشور يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية لا يختلف عليها أحد، إلا أن مسؤولي الاتحاد ينظرون إلى الجانب الاحترافي عند تقييم إمكانية التعاقد معه، ويتساءلون عن مدى التزام اللاعب مع الأهلي وانتظامه على المستوى الفني.

وأضاف أن التصريحات المنسوبة إلى الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بشأن استبعاد إمام عاشور لأسباب فنية، تجعل مسؤولي الاتحاد يعيدون النظر في تقييم الصفقة من زاوية مختلفة.

وشدد العدواني على أن اتحاد جدة لم يتقدم بأي عرض رسمي، سواء إلى النادي الأهلي أو اللاعب نفسه، مؤكدًا أن الحديث عن وجود مفاوضات رسمية لا أساس له حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن الاتحاد لا يمانع إجراء تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب، لكنه يبحث عن التعاقد مع لاعبين يمتلكون مستويات فنية أعلى، وهو ما يجعل ملف إمام عاشور محل تقييم من جانب مسؤولي النادي.

واستعاد الإعلامي السعودي تجارب اللاعبين المصريين الذين ارتدوا قميص اتحاد جدة، ومن بينهم إسلام الشاطر وعماد متعب ومحمود كهربا وطارق حامد، بالإضافة إلى أحمد حجازي، الذي وصفه بآخر الوجوه المصرية المميزة التي لعبت ضمن صفوف العميد.

واختتم ياسر العدواني تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنه جدد التأكيد على عدم وصول أي عروض رسمية من اتحاد جدة للتعاقد معه.