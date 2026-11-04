مفيش عروض جدية .. «شوبير» يكشف كواليس ملف الاستثمار في الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة شركة الكرة بنادي الزمالك والجدل الدائر حول طرح حصة حاكمة من أسهمها أمام مستثمر، في ظل حالة الانقسام بين أعضاء النادي ورموزه بشأن مستقبل الملف، مؤكدًا عدم وجود مستثمر حتى الآن، سواء إماراتي أو خليجي، مشيرًا إلى أن المستثمر الذي سبق التواصل معه كان سعوديًا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن نادي الزمالك يعاني من تتابع الأزمات، فبمجرد الانتهاء من مشكلة تظهر أخرى، موضحًا أن ملف أرض النادي كان أحد أبرز الملفات التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، قدمت الدعم للنادي من خلال تخصيص أرض مميزة له، مشيرًا إلى أن الزمالك بدأ بالفعل في التحرك بشأن الفرع الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأ في الحصول على شراكات متعلقة بالأرض.

وأوضح أن أزمة الأرض انتهت، بعدما تبين أن النادي حصل على أرض منذ 21 عامًا دون استغلالها بالشكل المطلوب، على عكس الأهلي الذي نجح في إنشاء فروع جديدة خلال السنوات الماضية.

شوبير يستشهد بأزمة شركة الكرة في الأهلي

وانتقل شوبير للحديث عن ملف شركة الكرة بالزمالك، مستشهدًا بالتجربة السابقة داخل النادي الأهلي، عندما طرح المهندس محمود طاهر فكرة منح المستثمر النسبة الأكبر في شركة الكرة، وهو ما قوبل باعتراضات من جانب عدد من أعضاء النادي ورموزه، الذين تمسكوا بضرورة احتفاظ الأهلي بالحصة الحاكمة.

وأشار إلى أن الأمر انتهى بتأجيل الفكرة، قبل أن يتولى محمود الخطيب ومجلس إدارته مسؤولية تنظيم ملف شركة الكرة، مع الاحتفاظ بالسيطرة للنادي الأهلي.

اجتماعات حسين لبيب مع أعضاء الزمالك

وتطرق شوبير إلى اجتماع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لشرح تفاصيل ملف شركة الكرة، موضحًا أن بعض الأعضاء لا يزالون غير مقتنعين بالتصورات المطروحة، وأن هناك تساؤلات بشأن هوية المستثمر المحتمل وطبيعة الاتفاق.

وأضاف أن إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء قد لا تضمن حضور أعداد كبيرة من الأعضاء، بسبب ارتباط الكثيرين بأعمالهم وعدم قدرتهم على الحصول على إجازات لحضور الاجتماع.

حقيقة وجود مستثمر سعودي أو إماراتي في الزمالك

وأكد شوبير أنه لا يوجد مستثمر حتى اللحظة التي تحدث فيها عبر الإذاعة، نافيًا وجود مستثمر إماراتي، موضحًا أن المستثمر الذي سبق التواصل معه كان سعوديًا، وكان جادًا للغاية في وقت سابق، لكن الأرقام والظروف تغيرت، وهو ما قد يفتح الباب أمام تجدد التواصل معه.

وأشار إلى أن بعض محبي الزمالك، ومن بينهم عمرو الجنايني، إلى جانب أعضاء بمجلس الإدارة مثل هاني شكري وحسين لبيب، يتحركون في ملف البحث عن مستثمر، لكن لا توجد عروض جدية حتى الآن.

وأوضح أن الخطوة المقبلة ترتبط بانعقاد الجمعية العمومية، ثم إجراء تقييم مالي للنادي من خلال شركة معتمدة من الجهات الرقابية، لتحديد القيمة المالية وفقًا للإجراءات المتبعة.

رموز الزمالك يرفضون بيع الحصة الحاكمة

وفي سياق متصل، كشف شوبير عن اجتماع عدد من نجوم ورموز الزمالك السابقين في منزل فاروق جعفر، بحضور حلمي طولان ومحمد صلاح ومحمود الخواجة وغانم سلطان وتامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا وأسامة نبيه وآخرين، لمناقشة ملف شركة الكرة.

وأضاف أن الاجتماع انتهى بإصدار بيان أعلنوا خلاله رفضهم القاطع لقرار مجلس الإدارة بشأن بيع الحصة الحاكمة لمستثمر، مطالبين وزير الشباب والرياضة بضمان حقوق نادي الزمالك والحفاظ على مصالحه.

واختتم “شوبير” حديثه بالتأكيد على أن ملف شركة الكرة لا يزال يثير جدلًا واسعًا داخل القلعة البيضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية والتقييم المالي، وما إذا كانت هناك عروض استثمارية جادة يمكن أن تحسم مستقبل الشركة خلال الفترة المقبلة.