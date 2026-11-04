الأوقاف تختتم تصفيات المرحلة الثانية للموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»

اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء ٤ من نوفمبر ٢٠٢٦، تصفيات المرحلة الثانية من المرحلة قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء» التي تنظمها الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة بالوزارة، بأكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة فرق مديريات: أوقاف الفيوم، والإسكندرية، والسويس، وبني سويف، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا؛ وذلك في إطار برنامج تنافسي يستهدف إبراز القدرات العلمية والدعوية للأئمة، والارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم.

وضمت لجنة التحكيم والتقييم كلًّا من: الدكتور محمود الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور محمد نصار - مدير عام شئون المساجد، والشيخ حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والشيخ أحمد محمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، شيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب رضي الله عنها؛ لضمان تقييم المتسابقين وفق معايير علمية ودعوية تعكس مستوى تمكنهم واستعدادهم.

إعداد شخصية الإمام

وتستهدف المسابقة إعداد شخصية الإمام القادر على الجمع بين رسوخ العلم الشرعي، وسلامة الفهم، وحسن إدراك قضايا الواقع، بما يؤهله لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والإسهام بفاعلية في بناء الوعي الديني والفكري والوطني، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وتأتي مواصلة هذه التصفيات تأكيدًا لاهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف الكفاءات المتميزة بين الأئمة، وتوفير مسارات تنافسية جادة لتنمية قدراتهم العلمية والمهارية، وتعزيز جاهزيتهم للاضطلاع برسالتهم الدعوية والمجتمعية على نحو يجمع بين التأصيل الشرعي، والوعي بقضايا العصر، والقدرة على التواصل والتأثير.