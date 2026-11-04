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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم خسارة الكونجرس.. ترامب يدافع عن حرب إيران: كانت تستحق

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

قال ​الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب اليوم الأربعاء ​إن الحرب ​على إيران كانت ⁠مُجدية، ​رغم اعترافه بدورها ​في الخسائر التي مني بها ​حزبه ​الجمهوري في انتخابات التجديد ‌النصفي ⁠للكونجرس وكلفته فقد السيطرة على مجلسي ​الكونجرس.

 

انتخابات التجديد النصفي

وأضاف ​للصحفيين "كان ⁠علينا القيام بالأمر ​المتعلق بإيران، ​وما ⁠زلنا نقوم به".

وفي سياق متصل، انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس الثلاثاء، ليحققوا انتصارات ساحقة في معاقل الجمهوريين لأول مرة منذ أجيال، في خطوة تعكس رفضا قاطعا من عشرات الملايين من الناخبين لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتحول الناخبون في معاقل المحافظين، الذين أوصلوا ترامب إلى ولاية ثانية قبل عامين فقط، بقوة إلى الديمقراطيين، مدفوعين بإستياء شديد من ​الحرب التي لا تحظى بتأييد على إيران، والقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة والغضب من طريقة إدارة ترامب لشؤون البلاد.

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