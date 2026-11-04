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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من بينهم القارئ محمد أحمد حسن.. مركز الأزهر لتعليم الإنجليزية يحتفي بنجاح 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية

مركز الأزهر لتعليم الإنجليزية يحتفي بنجاح 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية
مركز الأزهر لتعليم الإنجليزية يحتفي بنجاح 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية
محمد شحتة

احتفل مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية، بنجاح خمسة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من طلاب جامعة الأزهر في مستوى A1 بنجاح، وانتقلوا إلى المستوى A2 في اللغة الإنجليزية.

وكان على رأس الطلاب الخمسة الذين نجحوا في هذا المستوى، القارئ محمد أحمد حسن، الطالب بكلية أصول الدين، والذي اشتهر بإمامة المصلين بالجامع الأزهر، وأحد نجوم مسابقة دولة التلاوة في الموسم الأول.

وحضر تخرج الطلاب واستلامهم الشهادات، الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، لدعم الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على الدراسة والاجتهاد في طلب العلم.

دعم التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية

وفي وقت سابق، انطلقت النسخة الأولى من برنامج ENABLE بقاعة مؤتمرات الأزهر، بالتعاون بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني، بهدف دعم التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية، وتعزيز قدراتهم على توظيف الممارسات التعليمية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة التعليم ودعم تعلم الطلاب.

ويستهدف البرنامج تدريب أكثر من 150 معلمًا مدربًا من معلمي اللغة الإنجليزية، من خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تركز على أربعة موضوعات رئيسية، تم اختيارها بناءً على الاحتياجات المهنية الفعلية للمعلمين، وهي: دمج الذكاء الاصطناعي في عمليتي التعليم والتعلم، والتقييم من أجل التعلم (Assessment for Learning)، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الممارسات الشاملة وخلق بيئة صفية دامجة وداعمة للتعلم.

وقد تم تحديد أولويات التدريب من خلال أداة للتقييم الذاتي أُرسلت إلى المعلمين قبل بدء البرنامج، بهدف التعرف بصورة دقيقة على احتياجاتهم المهنية، وتحديد مجالات التطوير ذات الأولوية استنادًا إلى البيانات واحتياجات المشاركين الفعلية. ويعكس ذلك حرص البرنامج على تقديم تدريب يستجيب لواقع المعلمين ويدعم تطبيق ما يتم تعلمه داخل الفصول الدراسية.

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