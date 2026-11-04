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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة ومشروبات تزيد أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.. احذري الكافيين والأكلات الحارة

أطعمة ومشروبات تزيد أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.. احذري الكافيين والأكلات الحارة
أطعمة ومشروبات تزيد أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.. احذري الكافيين والأكلات الحارة
رنا عصمت

تواجه كثير من النساء مجموعة من التغيرات الجسدية والنفسية مع الاقتراب من مرحلة انقطاع الطمث، والتي قد تؤثر على جودة الحياة والنوم والحالة المزاجية، ومن أبرزها الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج، فضلا عن بعض التغيرات غير المعتادة مثل جفاف العين والشعور بحرقة اللسان.

وكشف تقرير نشره الموقع الرسمي لجامعة ألاباما  الأمريكية، أن النظام الغذائي يلعب دورا مهما في التعامل مع التغيرات المصاحبة لهذه المرحلة، مشيرا إلى أن بعض العادات الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض، بينما تزيد أطعمة ومشروبات أخرى من حدتها.

أعشاب طبيعية تساهم في تخفيف حدة الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث | الكونسلتو

أطعمة تساعد على التعامل مع أعراض انقطاع الطمث

وأوضحت كارولين كوهين، أخصائية التغذية، أن التغذية السليمة مهمة للحفاظ على الكتلة العضلية وصحة العظام، خاصة مع انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث.

و الاهتمام بالأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين والمغنيسيوم، للحفاظ على قوة العظام والحد من فقدان الكتلة العضلية.

وتشمل أبرز الاختيارات الغذائية:

-منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

-الخضروات الورقية الداكنة واللوز.

-الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

-البيض والفطر.

-الحبوب الكاملة والبذور.

3 أشياء قد تزيد الهبات الساخنة والتعرق الليلي

1-الكافيين: قد يؤدي إلى زيادة الهبات الساخنة واضطرابات النوم، لذلك من الأفضل الانتباه إلى توقيت وكمية تناول القهوة والشاي.

2-الأطعمة الحارة: يمكن أن تحفز الشعور بالهبات الساخنة لدى بعض النساء.

3-المشروبات الكحولية: قد تؤثر على جودة النوم ومستويات السكر في الدم، كما تتغير طريقة تعامل الجسم معها خلال هذه المرحلة.

هل يجب تقليل الطعام بشدة بعد انقطاع الطمث؟

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث يمكن التعامل معها من خلال تقليل السعرات والكربوهيدرات بصورة مبالغ فيها، لكن التقرير يحذر من أن نقص الطعام المزمن قد يؤثر سلبا على التمثيل الغذائي ويجعل ممارسة الرياضة والتعافي بعدها أكثر صعوبة.

أطعمة ومشروبات تزيد أعراض انقطاع الطمث لدى النساء احذري الكافيين والأكلات الحارة أطعمة تساعد على التعامل مع أعراض انقطاع الطمث 3 أشياء قد تزيد الهبات الساخنة والتعرق الليلي انقطاع الطمث

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