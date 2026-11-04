تقارير صحفية : قطر مرشحة لاستضافة كأس السوبر المصري

أكدت تقارير صحفية، أن دولة قطر مرشحة لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري، خلفًا للإمارات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة العرب القطرية أن العاصمة، الدوحة، أصبحت مرشحة بقوة لاستضافة مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري.

وأشارت إلى أن اقتراب الدوحة من استضافة السوبر المصري يأتي في ظل الاهتمام بإقامة البطولة خارج مصر، والاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به الكرة المصرية في قطر.

واختتمت: “تأتي الدوحة ضمن الخيارات المطروحة، بعدما دخلت في اتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث إمكانية استضافة البطولة، إلا أن الملف لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن”.