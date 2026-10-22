5 ميداليات والمركز الأول للشابات.. إنجاز جديد لمصر في بطولة قطر الدولية للتايكوندو

حقق لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إنجازًا جديدًا في بطولة قطر الدولية السادسة للتايكوندو (G1) لعام 2026، التي أُقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، بصالة لجنة رياضة المرأة، بمشاركة دولية واسعة، ضمن البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للتايكوندو والمانحة لنقاط التصنيف العالمي.

وتُوّج فريق المشروع بمرحلة الصفوة بكأس المركز الأول في الترتيب العام لفئة الشابات، بعدما حصدت آية معتز النجار الميدالية الذهبية في وزن تحت 44 كجم، ومريم زكريا الميدالية الذهبية في وزن فوق 68 كجم.

وفي منافسات الكبار، أحرزت حنين علي ربيع الميدالية الذهبية في وزن تحت 46 كجم، بعد فوزها في المباراة النهائية على بطلة روسيا، فيما حقق عبدالله محمد الميدالية البرونزية في وزن تحت 58 كجم، وحصدت جودي محمود الميدالية البرونزية والمركز الثالث في فئة الشباب بوزن تحت 42 كجم، ليصل إجمالي حصاد أبطال المشروع إلى 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين.

ورافق الفريق فنيًا الكابتن أحمد متولي، مدرب مرحلة الصفوة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ومدرب منتخب مصر للناشئين، في إنجاز يعكس أهمية اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وإعدادها فنيًا، بما يدعم المنتخبات الوطنية.