وزير الرياضة يهنئ منتخب السيدات لتنس الطاولة بالتتويج ببطولة أفريقيا للفرق

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للفرق، إثر الفوز على منتخب تونس بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية والتي اقيمت في المغرب .

وتقدم الوزير بخالص التهاني للاعبات المنتخب على الأداء المميز والروح القتالية التي ظهرن بها طوال البطولة، وللجهازين الفني والإداري والطبي على ما بذلوه من جهد في إعداد الفريق.

كما هنأ الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وتمنى الوزير لمنتخب تنس الطاولة دوام التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.