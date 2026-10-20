وزير الرياضة: الاستثمار في الحجر سهل والصعب في البشر

قال جوهر نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، أن الاستثمار مهم في بناء الانسان والاستثمار في الحجر سهل والصعب في البشر، مضيفا أن الاستثمار في الرياضة شيء في غاية الأهمية.

وتابع جوهر نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة حوارية بمنتدى مصر 2026 حول الشباب والرياضة من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، أن مراكز الشباب يطالب الدولة بمعمل ملعب معين بمواصفات معينة، مشيرا إلى أن مش هتقدر تعمل كل مراكز الشباب بشكل واحد علشان كده القطاع الخاص بيتدخل".

اكد نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يهتم باخوتنا من ذوي الاهمم، مضيفا أن كل مؤسسات الدولة تهتم بطبيعة الحال.

وتابع نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، أن بدأنا في مراكز الشباب اتاحة دخول ذوي الهمم واتاحة ممارسة الرياضة، مشيرا إلى إن هناك استثمارات تتم لأندية للمعاقين.

وأضاف أن نسعى أن يتحول هذا المشروع إلى الأكاديمية الوطنية لاكتشاف المواهب، مستدركا أن الرئيس السيسي يوجه أن لا ننظر لأموال الدولة ونعمل بفكر متطور خارج الصندوق.

