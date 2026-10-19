حاتم البنا: بطء طفرة النمو يمنح اللاعبين فرصة أكبر ليصبحوا أبطالا في المستقبل

قال الدكتور حاتم البنا، المتخصص فى صناعة البطل واكتشاف المواهب، إن اللاعبين اللى عندهم بطء فى طفرة النمو بيكونوا أوفر حظا إنهم يكونوا أبطال فى المستقبل".

وتابع في كلمته في جلسة الشباب والرياضة بمنتدى مصر: "عشان كدا إحنا محتاجين نعيد نظرتنا لاكتشاف الموهبة الرياضية من إن المدرب بيختار لاعب أو بيختبر مجموعة من اللاعبين إلى منظومة علمية متكاملة تبدأ من الانتقاء ثم عملية التدريب ومن ثم الوصول إلى الانجاز الرياضى.

وأوضح أن وهذا لن يتم إلا عندما يكون عندنا تقييم شامل لقدرات للاعب، وليس فقط القدرات البدنية أو المهارية ولكن القدرات العقلية، وقدرته على سرعة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن هذه المنظومة لن نستطيع أن نأخذ فيها أى قرارات دون أن نذهب إلى علوم الرياضة والتكنولوجيا الحديثة التى تقدم لنا قياسات موضوعية بعيدة عن التدخل البشرى.

وتساءل: ماذا بعد اكتشاف الموهبة؟ وقال: إن اكتشاف الموهبة مهم ولكن نحن بحاجة ماسة الى طريق واضح من بداية الاكتشاف إلى التدريب المتخصص المبنى على العلم وأتصور أن نجاح المنظومة ليس فى عدد اللاعبين الذين تم اكتشافهم ولكن فى عدد اللاعبين الذين استطعنا أن نحافظ عليهم داخل المنظومة والذين سيستمروا ويصبحوا أبطال، لذلك نقول الموهبة مهمة كأساس، لكن المنظومة العلمية هى التى تحول الموهبة إلى بطل.