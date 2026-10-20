مفاجأة في تصنيف أفضل أجنحة العالم.. ما موقف محمد صلاح؟

كشف تصنيف نشرته شبكة «GiveMeSport» العالمية عن ترتيب أفضل الأجنحة في كرة القدم خلال الفترة الحالية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدوريات الأوروبية، في قائمة شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح في مركز متأخر نسبيًا، رغم المستويات المميزة التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور التركي.

وحل صلاح في المركز السادس عشر ضمن قائمة تضم 20 لاعبًا، بينما تصدر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الترتيب، متفوقًا على مجموعة من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية.

ويعكس التصنيف تقييمًا لمستويات اللاعبين مع بداية الموسم الحالي، في ظل المنافسة القوية بين نجوم الأجنحة على إثبات قدراتهم وصناعة الفارق مع أنديتهم.

لامين يامال يتصدر.. وأوليس وديمبيلي يلاحقانه

جاء لامين يامال في المركز الأول، بعدما واصل تقديم مستويات لافتة بقميص برشلونة، ليصبح من أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة على الجوائز الفردية الكبرى.

واحتل الفرنسي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ، المركز الثاني، بينما جاء مواطنه عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، في المرتبة الثالثة.

وحصل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان، على المركز الرابع، يليه البرازيلي رافينها، جناح برشلونة، في المركز الخامس.

وضمت المراكز التالية عددًا من النجوم المعروفين، أبرزهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في المركز السادس، ولويس دياز لاعب بايرن ميونخ سابعًا، وبوكايو ساكا نجم آرسنال في المركز الثامن.

وجاء الفرنسي ديزيريه دوي في المركز التاسع، بينما أكمل أنطوان سيمينيو، لاعب مانشستر سيتي، قائمة العشرة الأوائل.

محمد صلاح في المركز السادس عشر رغم تألقه

ورغم ابتعاده عن المراكز العشرة الأولى، يواصل محمد صلاح تقديم أرقام هجومية قوية مع طرابزون سبور، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 10 مباريات.

وجاءت غالبية مساهماته في الدوري التركي، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليؤكد قدرته على التأثير في الأداء الهجومي لفريقه.

وتفتح هذه الأرقام باب التساؤلات بشأن أسباب احتلال النجم المصري المركز السادس عشر، خاصة في ظل مساهماته التهديفية الواضحة، مع الإشارة إلى أن التصنيف يعتمد على تقييم مستويات اللاعبين ولا يقتصر على الأهداف والتمريرات الحاسمة وحدها.

أسماء بارزة خلف النجم المصري

شهدت بقية القائمة وجود برادلي باركولا في المركز الحادي عشر، وأنتوني جوردون في المركز الثاني عشر، وجيريمي دوكو في المركز الثالث عشر، ورودريجو في المركز الرابع عشر، ثم بريان مبيومو في المركز الخامس عشر، مباشرة قبل محمد صلاح.

واختتمت القائمة بأسماء مثل يان ديوماندي وماركوس راشفورد وكينان يلديز وأديمولا لوكمان.

ويبقى التحدي أمام صلاح هو مواصلة التألق وتحويل أرقامه المميزة إلى حضور أقوى في التصنيفات العالمية المقبلة.