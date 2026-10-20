قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟
الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة في تصنيف أفضل أجنحة العالم.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشف تصنيف نشرته شبكة «GiveMeSport» العالمية عن ترتيب أفضل الأجنحة في كرة القدم خلال الفترة الحالية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدوريات الأوروبية، في قائمة شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح في مركز متأخر نسبيًا، رغم المستويات المميزة التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور التركي.

وحل صلاح في المركز السادس عشر ضمن قائمة تضم 20 لاعبًا، بينما تصدر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الترتيب، متفوقًا على مجموعة من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية.

ويعكس التصنيف تقييمًا لمستويات اللاعبين مع بداية الموسم الحالي، في ظل المنافسة القوية بين نجوم الأجنحة على إثبات قدراتهم وصناعة الفارق مع أنديتهم.

لامين يامال يتصدر.. وأوليس وديمبيلي يلاحقانه

جاء لامين يامال في المركز الأول، بعدما واصل تقديم مستويات لافتة بقميص برشلونة، ليصبح من أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة على الجوائز الفردية الكبرى.

واحتل الفرنسي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ، المركز الثاني، بينما جاء مواطنه عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، في المرتبة الثالثة.

وحصل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان، على المركز الرابع، يليه البرازيلي رافينها، جناح برشلونة، في المركز الخامس.

وضمت المراكز التالية عددًا من النجوم المعروفين، أبرزهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في المركز السادس، ولويس دياز لاعب بايرن ميونخ سابعًا، وبوكايو ساكا نجم آرسنال في المركز الثامن.

وجاء الفرنسي ديزيريه دوي في المركز التاسع، بينما أكمل أنطوان سيمينيو، لاعب مانشستر سيتي، قائمة العشرة الأوائل.

محمد صلاح في المركز السادس عشر رغم تألقه

ورغم ابتعاده عن المراكز العشرة الأولى، يواصل محمد صلاح تقديم أرقام هجومية قوية مع طرابزون سبور، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 10 مباريات.

وجاءت غالبية مساهماته في الدوري التركي، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليؤكد قدرته على التأثير في الأداء الهجومي لفريقه.

وتفتح هذه الأرقام باب التساؤلات بشأن أسباب احتلال النجم المصري المركز السادس عشر، خاصة في ظل مساهماته التهديفية الواضحة، مع الإشارة إلى أن التصنيف يعتمد على تقييم مستويات اللاعبين ولا يقتصر على الأهداف والتمريرات الحاسمة وحدها.

أسماء بارزة خلف النجم المصري

شهدت بقية القائمة وجود برادلي باركولا في المركز الحادي عشر، وأنتوني جوردون في المركز الثاني عشر، وجيريمي دوكو في المركز الثالث عشر، ورودريجو في المركز الرابع عشر، ثم بريان مبيومو في المركز الخامس عشر، مباشرة قبل محمد صلاح.

واختتمت القائمة بأسماء مثل يان ديوماندي وماركوس راشفورد وكينان يلديز وأديمولا لوكمان.

ويبقى التحدي أمام صلاح هو مواصلة التألق وتحويل أرقامه المميزة إلى حضور أقوى في التصنيفات العالمية المقبلة.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح طرابزون سبور أفضل الأجنحة في العالم لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

الانترنت

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

مشروعات الاسكان

ناجي قمحة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية والحضارية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد