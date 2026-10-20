جالطة سراي يرفض التعاقد مع محمد صلاح في يناير بسبب ليروي ساني

كشفت قناة «Tivibu Spor» التركية عن مفاجأة بشأن ارتباط اسم النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة أن اللاعب عُرض على النادي التركي، لكن الإدارة رفضت الفكرة.

وأشارت القناة إلى أن قرار الرفض جاء بداعي امتلاك الفريق ليروي ساني، حيث كان الرد: «لدينا ليروي ساني، لذا لا توجد حاجة للتعاقد مع محمد صلاح».

وأثار هذا الموقف تساؤلات بشأن قرار جالطة سراي، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر، إذ ترى القناة التركية أن جماهير النادي قد تشعر بالندم على رفض فرصة ضم صلاح، معتبرة أن القرار كان من الممكن أن يشكل إضافة قوية للفريق.