قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي
وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء العين السخنة بالأقمار الصناعية بين عامي 2017 و2026
أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس
الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري
وعود وهمية.. 50 مليون جنيه وراء أزمة ألعاب الصالات في الزمالك
براءة سيد مشاغب و5 آخرين في قضية شغب بولاق الدكرور
السعودية تعلن تأجيل أسبوع الرياض للأزياء إلى 2027
الجمعة.. حفل زفاف مصطفى شوبير وغياب مؤكد عن مباراة كيتارا
موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر
روسيا تدين إصدار مذكرة اعتقال أمريكية بحق الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان: محمد صلاح يتصدر الترند في تركيا بعد تألقه أمام بيشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النجم المصري محمد صلاح تصدر اهتمامات الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، عقب تألقه في مباراة طرابزون أمام بيشكتاش.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "لا حديث في تركيا سوى عن النجم المصري محمد صلاح، الذي تصدر الترند الأول بعد مباراة طرابزون وبيشكتاش".

وأضاف: "جماهير طرابزون وصفت النجم المصري بأنه الأفضل عالميًا، بينما نشر الحساب الرسمي عبارة «كش ملك»".

وتابع: "أغنية «يا الله بسم الله محمد صلاح» أصبحت الأشهر في تركيا والأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار زيدان إلى دخول رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على خط الأزمة، بعدما نشر تغريدة ألمح فيها إلى خطأ بيشكتاش في نفي التفاوض مع اللاعب قبل انتقاله إلى طرابزون.

وأوضح: "محمد صلاح حسم الديربي الثاني هذا الموسم لطرابزون بالفوز على بيشكتاش بهدفين، وسجل الهدف الثاني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح قاد طرابزون قبل أسابيع إلى فوز تاريخي على جالاطا سراي بنتيجة 4-0، وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»".

الإعلامي عبدالناصر زيدان زيدان النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح طرابزون بيشكتاش ستاد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

بترول أسيوط

تشكيل بترول أسيوط لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

جوزيه مورينيو

مفيش حد أكبر من ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة قوية بشأن فينيسيوس

ابراهيم عادل

صفقة إبراهيم عادل تقترب من الأهلي.. ونورشيلاند يفتح الباب

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد