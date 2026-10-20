عبدالناصر زيدان: محمد صلاح يتصدر الترند في تركيا بعد تألقه أمام بيشكتاش

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النجم المصري محمد صلاح تصدر اهتمامات الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، عقب تألقه في مباراة طرابزون أمام بيشكتاش.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "لا حديث في تركيا سوى عن النجم المصري محمد صلاح، الذي تصدر الترند الأول بعد مباراة طرابزون وبيشكتاش".

وأضاف: "جماهير طرابزون وصفت النجم المصري بأنه الأفضل عالميًا، بينما نشر الحساب الرسمي عبارة «كش ملك»".

وتابع: "أغنية «يا الله بسم الله محمد صلاح» أصبحت الأشهر في تركيا والأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار زيدان إلى دخول رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على خط الأزمة، بعدما نشر تغريدة ألمح فيها إلى خطأ بيشكتاش في نفي التفاوض مع اللاعب قبل انتقاله إلى طرابزون.

وأوضح: "محمد صلاح حسم الديربي الثاني هذا الموسم لطرابزون بالفوز على بيشكتاش بهدفين، وسجل الهدف الثاني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح قاد طرابزون قبل أسابيع إلى فوز تاريخي على جالاطا سراي بنتيجة 4-0، وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»".