محمد صلاح في مهمة أوروبية جديدة.. موعد مباراة طرابزون وهارتز الاسكتلندي

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض تحدٍ أوروبي جديد بقميص طرابزون سبور، عندما يواجه الفريق نظيره هارتز الاسكتلندي، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز على كوبس الفنلندي في البطولة، قبل أن يتغلب على غريمه بشكتاش بهدفين دون رد، ليمنح جماهيره دفعة معنوية قبل اللقاء الأوروبي المرتقب.

محمد صلاح في مهمة أوروبية جديدة.. موعد مباراة طرابزون سبور وهارتز الاسكتلندي

وتقام مباراة طرابزون سبور وهارتس يوم الخميس 22 أكتوبر، في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بابارا بارك، وسط ترقب لمشاركة محمد صلاح ومواصلة ظهوره مع الفريق التركي في المنافسات الأوروبية.

وتتطلع جماهير طرابزون سبور إلى ظهور مميز من النجم المصري، الذي يسعى لمساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.