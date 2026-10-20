8 أهداف في 8 جولات.. محمد صلاح يشعل الدوري التركي وطرابزون يطارد الصدارة

واصل طرابزون سبور انطلاقته القوية في الدوري التركي موسم 2026-2027 بعدما تغلب على بشكتاش بهدفين دون رد في الجولة الثامنة ليحصد ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 16 نقطة مواصلا مطاردة فرق المقدمة في ظل تقارب النقاط بين المنافسين.

وخطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 عقب تقدم أزوان توفان في الدقيقة 21 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري التركي ويتصدر قائمة الهدافين وفقا للأرقام الواردة مؤكدا تأثيره الكبير في النتائج الإيجابية لفريقه خلال الموسم الحالي.

ولا تقتصر أهمية انطلاقة طرابزون سبور على الفوز الأخير بل تمتد إلى تكرار حصيلته النقطية خلال أول ثماني جولات من الموسم الماضي في مؤشر على قدرة الفريق على دخول المنافسة مبكرا مع تطلعه إلى مواصلة النتائج القوية خلال المرحلة المقبلة.

محمد صلاح يحسم مواجهة بشكتاش

فرض طرابزون سبور تفوقه على بشكتاش بعدما افتتح أزوان توفان التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يوجه محمد صلاح الضربة الثانية للمنافس بهدف في الدقيقة 71 ليؤمن فريقه انتصارًا مهما في سباق الدوري التركي.

ويمنح تألق النجم المصري الفريق قوة هجومية إضافية خاصة مع قدرته على استغلال الفرص في المواجهات الكبرى وهو ما يعزز آمال طرابزون سبور في مواصلة حصد النقاط والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

طرابزون يكرر حصيلة الموسم الماضي

جمع طرابزون سبور 16 نقطة في أول ثماني جولات من الدوري التركي خلال الموسم الماضي 2025-2026 بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلا واحدا مقابل هزيمتين وهي الحصيلة نفسها التي وصل إليها في الموسم الحالي.

وجاءت نتائج الفريق خلال أول ثماني جولات من الموسم الماضي كالتالي:

الجولة الأولى: الفوز على كوجالي سبور 1-0.

الجولة الثانية: الفوز على قاسم باشا 1-0.

الجولة الثالثة: الفوز على أنطاليا سبور 1-0.

الجولة الرابعة: التعادل مع سامسون سبور 1-1.

الجولة الخامسة: الخسارة أمام فنربخشة 0-1.

الجولة السادسة: التعادل مع غازي عنتاب إف كيه 1-1.

الجولة السابعة: الفوز على فاتح قرا جمرك 2-0.

الجولة الثامنة: الفوز على قونية سبور 1-0.

وتكشف المقارنة عن تشابه في عدد النقاط بين الموسمين لكن الفريق يحتاج إلى الحفاظ على استقراره وتجنب فقدان النقاط حتى تتحول البداية الجيدة إلى منافسة حقيقية على اللقب.

محمد صلاح يرفع القوة التهديفية للفريق

يمثل محمد صلاح أحد أبرز أسلحة طرابزون سبور الهجومية هذا الموسم بعدما سجل ثمانية أهداف خلال أول ثماني جولات ليسهم في تعزيز الفاعلية الهجومية للفريق ومساعدته على حسم المواجهات المهمة.

وسجل طرابزون سبور 18 هدفا خلال الفترة نفسها من الموسم الحالي مقابل ثمانية أهداف فقط في أول ثماني جولات من الموسم الماضي، ليعكس الفارق التهديفي تطورا واضحا في مردود الفريق الهجومي.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار تألق صلاح خلال الجولات المقبلة بما يساعد الفريق على استثمار الفرص بصورة أفضل ومواصلة الضغط على منافسيه في صراع المراكز الأولى.

صراع مشتعل على قمة الدوري التركي

رفع الفوز على بشكتاش رصيد طرابزون سبور إلى 16 نقطة ليحتل المركز الرابع بالتساوي مع فنربخشة صاحب المركز الثالث وفقا للترتيب الوارد في التقرير.

ويتصدر جالاتا سراي جدول المسابقة برصيد 19 نقطة يليه أميد سبور بـ17 نقطة ثم فنربخشة وطرابزون سبور برصيد 16 نقطة لكل منهما بينما توقف رصيد بشكتاش عند 15 نقطة.

ويضع هذا التقارب فرق المقدمة أمام منافسة مفتوحة إذ لا يفصل طرابزون سبور عن الصدارة سوى ثلاث نقاط ما يمنحه فرصة للتقدم في جدول الترتيب حال مواصلة الانتصارات وتعثر منافسيه.

طموحات أوروبية وبداية تحتاج إلى الاستمرار

أنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعدما حقق 20 انتصارا وتعادل في تسع مباريات وخسر خمس مواجهات.

ويسعى الفريق إلى البناء على هذا الأداء مستفيدا من بدايته الإيجابية وتألق محمد صلاح من أجل الحفاظ على موقعه بين فرق المقدمة والمنافسة على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية.

ورغم تشابه حصيلة النقاط مع الموسم الماضي فإن التحدي الحقيقي يتمثل في مواصلة الانتصارات والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم خاصة مع اشتداد المنافسة وتقارب مستويات الفرق.

ويمنح تألق محمد صلاح طرابزون سبور دفعة مهمة في مشواره لكن استمرار النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة سيظل العامل الحاسم في تحديد قدرة الفريق على الاقتراب من القمة وتحقيق أهدافه هذا الموسم.