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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس مثيرة وراء تألق محمد صلاح أمام بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد عبد الباسط عن كواليس مثيرة تتعلق بتألق محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي خلال الفترة الأخيرة، بعدما واصل اللاعب لفت الأنظار بأدائه المميز، وكان آخرها تسجيله هدفًا في مواجهة بشكتاش.

وأشار عبد الباسط إلى أن مواجهة بشكتاش تحمل أهمية خاصة بالنسبة لصلاح، في ظل اقترابه سابقًا من الانضمام إلى صفوف الفريق، قبل أن تتعثر المفاوضات وتفشل الصفقة بسبب خلافات تتعلق بالعمولة المطلوبة من وكيل اللاعب.


وأضاف عبد الباسط أن صلاح اختار الرد بطريقته الخاصة، بعدما نشر عبر حسابه على منصة «إكس» عبارة «35%»، مرفقة برمز تعبيري ساخر، في إشارة إلى تصريحات رئيس بشكتاش بشأن عمولة وكيل أعماله، وذلك عقب تسجيله هدفًا في شباك الفريق خلال فوز طرابزون سبور بهدفين دون رد.

ولم يتوقف الأمر عند تسجيل الهدف، إذ حمل منشور صلاح رسالة غير مباشرة أعادت أزمة انتقاله إلى بشكتاش إلى الواجهة، لتتحول المواجهة إلى فرصة للرد على الجدل الذي صاحب تعثر الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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