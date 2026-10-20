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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أكتوبر شهر التألق لـ صلاح مع طرابزون.. 3 انتصارات وصدارة هدافي الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يعيش النجم المصري محمد صلاح فترة مميزة مع فريقه طرابزون سبور التركي خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما نجح الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بمختلف البطولات، ليواصل نتائجه الإيجابية في الدوري التركي ودوري المؤتمر الأوروبي، وسط تألق لافت من قائد منتخب مصر.

وحقق طرابزون سبور ثلاثة انتصارات خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر 2026، بعدما تفوق على سامسون سبور بثلاثة أهداف دون رد في الدوري التركي، ثم تغلب على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يختتم سلسلة انتصاراته بالفوز على بشكتاش بهدفين دون مقابل.

طرابزون سبور يبدأ أكتوبر بانتصار ثلاثي

استهل طرابزون سبور سلسلة انتصاراته خلال الشهر الجاري بالفوز على سامسون سبور بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت يوم 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وسجل أهداف طرابزون سبور في اللقاء كل من إرنست موتشي في الدقيقة 27، وشيبوكي نوايوو في الدقيقة 38، وفرانكولينو دجو في الدقيقة 40، ليحسم الفريق المواجهة بثلاثية في الشوط الأول.

وشارك محمد صلاح في المباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أهدافا، إذ جاءت الأهداف الثلاثة عن طريق زملائه، ليبدأ الفريق شهر أكتوبر بانتصار مهم عزز من معنوياته قبل خوض منافساته الأوروبية.

صلاح يسجل في انتصار طرابزون الأوروبي

واصل طرابزون سبور نتائجه الإيجابية يوم 15 أكتوبر، بعدما حقق الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة مساهمة تهديفية من محمد صلاح، الذي سجل هدفا خلال المواجهة، ليؤكد حضوره في الخط الأمامي للفريق التركي، ويساعده على تحقيق انتصار جديد في البطولة الأوروبية.

ومنح الفوز طرابزون دفعة معنوية مهمة، بعدما نجح في تجاوز منافسه الفنلندي في مباراة شهدت ستة أهداف، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والقاري.

محمد صلاح يحسم مواجهة بشكتاش ويشعل سباق الدوري التركي

وكان الانتصار الأبرز لطرابزون سبور خلال أكتوبر حتى الآن هو الفوز على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن ينجح محمد صلاح في تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 71، بعدما استغل تمريرة عرضية منخفضة من فرانكولينو دجو، ليضع الكرة في الشباك ويؤمن انتصار فريقه.

وجاء الفوز على بشكتاش ليمنح طرابزون سبور ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري التركي، كما رفع رصيد صلاح إلى ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة خلال أول ثماني مباريات له في المسابقة، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول عقب اللقاء.

وبهذا الانتصار، حقق طرابزون سبور فوزه الرابع على التوالي في مختلف البطولات تحت قيادة مدربه توماس ريس، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد بشكتاش عند 15 نقطة.

سجل انتصارات طرابزون سبور في أكتوبر 2026

- 10 أكتوبر: الفوز على سامسون سبور بنتيجة 3-0 في الدوري التركي.

- 15 أكتوبر: الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي.

- 19 أكتوبر: الفوز على بشكتاش بنتيجة 2-0 في الدوري التركي.

محمد صلاح يواصل كتابة فصله الجديد في تركيا

وتمنح النتائج الأخيرة محمد صلاح وطرابزون سبور دفعة قوية لمواصلة المنافسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق نجح في الجمع بين النتائج الإيجابية محليا وأوروبيا، بينما يواصل النجم المصري تقديم مساهمات هجومية مؤثرة منذ بداية مشواره مع النادي التركي.

وتكتسب سلسلة الانتصارات أهمية إضافية في ظل رغبة طرابزون سبور في المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري، إلى جانب تقديم مشوار قوي في دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ما يجعل الأسابيع المقبلة اختبارا مهما لقدرة الفريق على الحفاظ على مستواه.

ومع تسجيله في مواجهتي كوبس وبشكتاش، يواصل صلاح تأكيد قيمته الهجومية مع فريقه الجديد، بعدما أصبح أحد أبرز عناصره في الثلث الأخير من الملعب، وسط تطلعات جماهير طرابزون إلى استمرار تألقه وقيادة الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح هداف الدوري التركي

ويتصدر محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، جدول ترتيب هدافي الدوري التركي للموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف خلال 8 مباريات، عقب تسجيله هدفا في شباك بشكتاش خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

ويتفوق النجم المصري بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه، فيدات موريكي وإلدور شومورودوف وجيفت أوربان، الذين يمتلك كل منهم 7 أهداف، ليواصل صلاح تألقه في تجربته الجديدة، بعدما وصل إجمالي أهدافه إلى 9 أهداف في مختلف البطولات، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة في الدوري التركي.

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