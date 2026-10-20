«عاصفة مصرية» تتصدر العناوين .. ماذا قالت الصحف التركية عن محمد صلاح بعد تألقه أمام بشكتاش؟

فرض النجم المصري محمد صلاح نفسه على عناوين الصحافة التركية بعدما قاد طرابزون سبور لتحقيق فوز مهم على بشكتاش بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز ليواصل تألقه في الملاعب التركية وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

ولم يتوقف صدى تألق صلاح عند تسجيل الهدف الثاني في شباك بشكتاش بعدما تحول أداؤه إلى محور اهتمام عدد من الصحف والمواقع الرياضية التركية التي سلطت الضوء على قدرته على الحسم في المواجهات الكبرى وتأثيره المباشر في النتائج التي يحققها فريقه خلال الموسم الحالي.

وبينما اختارت بعض الصحف التركيز على هدفه الجديد ومواصلته الانفراد بصدارة الهدافين اتجهت وسائل إعلام أخرى إلى إبراز أرقامه التهديفية ومساهماته في مشوار طرابزون سبور الذي خرج بثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وجاءت التغطية الإعلامية لتؤكد أن صلاح بات أحد أبرز الأسماء التي تفرض حضورها في المنافسة المحلية خاصة بعد ظهوره بصورة لافتة أمام جالطة سراي وبشكتاش وهما من أبرز الأندية التركية ليجمع بين التألق الفردي والإسهام في النتائج الإيجابية لفريقه.

عاصفة صلاح.. عنوان الصحافة التركية بعد القمة

اختارت صحيفة «Fotomaç» عنوانا لافتا لتسليط الضوء على تألق النجم المصري إذ نشرت تقريرا بعنوان «عاصفة محمد صلاح في الدوري التركي.. يتصدر ترتيب الهدافين» في إشارة إلى استمرار اللاعب في هز الشباك وقدرته على ترك بصمته خلال المباريات الكبيرة.

وركزت الصحيفة على هدف صلاح في الدقيقة 71 الذي عزز به تقدم طرابزون سبور أمام بشكتاش بعدما افتتح أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21 ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بهدفين دون مقابل ويحققوا انتصارا مهما في مشوار الدوري.

كما أبرز التقرير الأرقام التي حققها اللاعب أمام كبار المنافسين مشيرا إلى تسجيله ثلاثة أهداف أمام جالطة سراي وهدفه في مواجهة بشكتاش مع وصول مساهماته المباشرة في مباريات القمة إلى خمسة وفقا لما أورده التقرير.

وسلطت الصحيفة الضوء على وصول صلاح إلى هدفه الثامن في المسابقة وانفراده بصدارة قائمة الهدافين في وقت تتزايد فيه أهمية مساهماته بالنسبة إلى طرابزون سبور الذي يسعى إلى مواصلة التقدم في جدول الترتيب ومنافسة الأندية الكبرى.

«Türkiye Gazetesi» تكشف أرقامه.. 11 مساهمة في 18 هدفا

من جانبها ركزت صحيفة «Türkiye Gazetesi» على الحصيلة التهديفية للنجم المصري ونشرت تقريرا بعنوان «محمد صلاح يعتلي صدارة الهدافين» تناولت خلاله الأرقام التي حققها خلال الجولات الثماني الأولى من الدوري التركي.

وأشارت الصحيفة إلى وصول صلاح إلى 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة بإجمالي 11 مساهمة تهديفية مباشرة ليكون مسؤولا عن نسبة كبيرة من الأهداف التي سجلها طرابزون سبور بعدما أحرز الفريق 18 هدفا في المسابقة حتى الآن.

وتعكس هذه الأرقام الدور الذي يلعبه النجم المصري في المنظومة الهجومية لفريقه سواء من خلال إنهاء الهجمات أو صناعة الفرص لزملائه وهو ما يمنحه أهمية كبيرة في حسابات الجهاز الفني خاصة خلال المواجهات التي تتطلب استغلال أنصاف الفرص.

كما توقفت الصحيفة عند استمرار صلاح في التسجيل أمام المنافسين الكبار بعدما سبق له تسجيل ثلاثة أهداف أمام جالطة سراي قبل أن يضيف هدفا جديدا في شباك بشكتاش ليؤكد حضوره في المباريات التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وأبرز التقرير انفراد اللاعب بصدارة ترتيب هدافي الدوري التركي متقدما على مجموعة من المنافسين الذين يمتلك كل منهم سبعة أهداف في سباق لا يزال مفتوحا مع استمرار منافسات الموسم.

«A Spor» تحتفي بالصدارة وانتصار طرابزون

بدوره أفرد موقع «A Spor» مساحة لتألق صلاح ونشر تقريرا بعنوان «محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري التركي» بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام بشكتاش ليصل إلى ثمانية أهداف وينفرد بقمة ترتيب الهدافين.

وركز الموقع على أهمية الهدف في تأكيد فوز طرابزون سبور بعدما نجح الفريق في الحفاظ على تقدمه الذي صنعه أوزان توفان خلال الشوط الأول قبل أن يوجه صلاح الضربة الثانية للمنافس في الدقيقة 71.

وفي تقرير آخر تناول نتيجة المواجهة سلط الموقع الضوء على فوز طرابزون سبور بهدفين دون رد مشيرا إلى أن الانتصار رفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

«TRT Haber» تسلط الضوء على حسم القمة

من جانبها اهتمت شبكة «TRT Haber» بنتيجة المواجهة ونشرت تقريرا بعنوان «الفائز في القمة هو طرابزون سبور» تناولت خلاله نجاح الفريق في حسم المباراة أمام بشكتاش بهدفين دون مقابل.

وركزت الشبكة على أهمية الانتصار في ختام منافسات الجولة الثامنة بعدما تمكن طرابزون من فرض أفضليته وحصد النقاط الثلاث في مباراة شهدت تسجيل أوزان توفان الهدف الأول قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني ويحسم المواجهة.

«Cumhuriyet» تبرز انتصار طرابزون أمام بشكتاش

بدورها تناولت صحيفة «Cumhuriyet» المباراة تحت عنوان «طرابزون سبور يفوز في المباراة الكبرى» مسلطة الضوء على نجاح الفريق في تحقيق الانتصار بهدفين دون رد على ملعب بابارا بارك.

وأبرزت الصحيفة هدفي أوزان توفان ومحمد صلاح اللذين منحا طرابزون الفوز في مواجهة حملت أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين في ظل الصراع على تحسين المراكز والاقتراب من فرق المقدمة.