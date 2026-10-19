محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري التركي.. 8 أهداف في 8 مباريات بعد رحيله عن ليفربول

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم مستويات لافتة في تجربته الجديدة بالدوري التركي، بعدما انتقل إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي، التي استمرت أعوام لتشهد تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية.

وجاء انتقال صلاح إلى طرابزون سبور في أغسطس 2026، بعقد يمتد لمدة موسمين، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أن اللاعب المصري اعتاد المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية، وترك بصمة بارزة خلال سنواته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحتج قائد منتخب مصر إلى وقت طويل من أجل التأقلم مع فريقه الجديد، إذ سرعان ما فرض نفسه أحد أبرز العناصر الهجومية في طرابزون سبور، بفضل قدراته على التسجيل وصناعة الفرص والتحرك داخل منطقة الجزاء، وهو ما انعكس على أرقامه خلال الأسابيع الأولى من الموسم.

بداية قوية وأرقام لافتة

بدأ صلاح مشواره في الدوري التركي بالمشاركة بديلًا أمام قاسم باشا في الجولة الافتتاحية، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا، ويعلن عن نفسه بقوة خلال مواجهة إسطنبول باشاك شهير يوم 23 أغسطس 2026.

وسجل النجم المصري هدفين في المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور بنتيجة 2-1، ليقود فريقه إلى تحقيق أول انتصاراته في الموسم، ويفتتح رصيده التهديفي في المسابقة بصورة لافتة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل خطأ من حارس مرمى المنافس، فيما سجل الهدف الثاني بعد انطلاقة هجومية وتبادل للتمريرات مع زميله إرنست موتشي، قبل أن يضع الكرة في الشباك مع بداية الشوط الثاني.

ولم تتوقف خطورة صلاح عند الهدفين، إذ سجل هدفين آخرين خلال الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاهما بسبب مخالفة في بناء الهجمة وحالة تسلل، ليقترب اللاعب من تسجيل ثلاثية في ظهوره الأساسي الأول بالدوري.

التألق أمام جالطة سراي

كانت مواجهة جالطة سراي، حامل لقب الدوري التركي، واحدة من أبرز محطات صلاح منذ انضمامه إلى طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-0

وسجل صلاح ثلاثة أهداف خلال اللقاء، كما صنع هدفًا لزميله نوح سافيولو، ليقدم واحدة من أبرز مبارياته منذ وصوله إلى الملاعب التركية.

وأظهر اللاعب المصري قدرته على استغلال المساحات خلف دفاع المنافس، إلى جانب التحرك السريع داخل منطقة الجزاء والفاعلية أمام المرمى، ليكون العنصر الأبرز في الانتصار الكبير الذي ألحق بجالطة سراي أول هزيمة له في الموسم، وفقًا للتقارير المنشورة عن المباراة.

وساهم هذا الأداء في تعزيز مكانة صلاح ضمن أبرز نجوم المسابقة، كما رفع سقف التوقعات بشأن قدرته على المنافسة على لقب هداف الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

رقم قياسي في أول 7 مباريات

واصل صلاح انطلاقته القوية خلال مواجهة سامسون سبور يوم 10 أكتوبر، عندما فاز طرابزون سبور بنتيجة 3-0، وقدم اللاعب المصري تمريرة حاسمة لأحد أهداف فريقه.

وبهذه المساهمة، وصل صلاح إلى 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال أول 7 مباريات له في الدوري التركي، بإجمالي 10 مساهمات تهديفية.

وذكرت شبكة الجزيرة أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري التركي يصل إلى 10 مساهمات تهديفية خلال أول 7 مباريات له مع فريقه، في بداية استثنائية على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف.

ويعكس هذا الرقم التأثير الهجومي المبكر للاعب المصري، الذي لم يقتصر دوره على إنهاء الهجمات، بل امتد إلى صناعة الفرص ومساعدة زملائه على الوصول إلى المرمى.

هدف جديد أمام بشكتاش

واصل صلاح تسجيل الأهداف خلال مواجهة بشكتاش يوم 19 أكتوبر 2026، بعدما أحرز هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور بنتيجة 2-0.

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد صلاح إلى 8 أهداف في 8 مباريات بالدوري التركي، وفقًا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، ليواصل حضوره في صدارة المنافسة على لقب الهداف.

وجاء الهدف الجديد ليؤكد استمرار الفاعلية التهديفية لصلاح، وقدرته على الحفاظ على معدلات تسجيل مرتفعة منذ انتقاله إلى فريقه التركي، رغم اختلاف طبيعة المنافسة عن الدوري الإنجليزي الذي قضى فيه سنوات طويلة.

هدف أوروبي يعزز رصيد صلاح

لم يقتصر تألق صلاح على منافسات الدوري المحلي، إذ سجل هدفًا وصنع آخر خلال فوز طرابزون سبور على كيو بي إس الفنلندي بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر.

وبذلك ارتفع رصيده إلى 9 أهداف في مختلف البطولات، بواقع 8 أهداف في الدوري التركي وهدف في دوري المؤتمر الأوروبي، وفقًا للتقارير المنشورة حتى 19 أكتوبر 2026.

وتؤكد هذه الأرقام أن صلاح استطاع التأقلم سريعًا مع تجربته الجديدة، وواصل تقديم الإضافة الهجومية لفريقه على المستويين المحلي والأوروبي.

من ليفربول إلى طرابزون سبور.. فصل جديد في مسيرة النجم المصري

يمثل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور محطة جديدة في مسيرة اللاعب الذي قضى تسعة أعوام مع ليفربول، سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة، وفقًا لوكالة رويترز.

وخلال تجربته الإنجليزية، حقق صلاح العديد من الإنجازات، وأصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي، قبل أن يبدأ مغامرته الجديدة في تركيا، ساعيًا إلى مواصلة المنافسة على الألقاب وتحقيق نجاحات إضافية في مسيرته الاحترافية.

وجاءت بدايته مع طرابزون سبور لتمنح جماهير الفريق مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على قيادة الخط الهجومي، خاصة مع مساهماته المتواصلة في التسجيل وصناعة الأهداف، إلى جانب خبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.

ماذا ينتظر محمد صلاح في المرحلة المقبلة؟

مع استمرار منافسات الموسم، تتجه الأنظار إلى قدرة صلاح على الحفاظ على معدلاته التهديفية ومواصلة المنافسة على صدارة هدافي الدوري التركي، في ظل وجود عدد من المهاجمين الذين ينافسون على اللقب.

كما ينتظر أن يكون لدوره الهجومي تأثير مهم في مسيرة طرابزون سبور بالمسابقات المحلية والأوروبية، خصوصًا أن الفريق يسعى إلى الاستفادة من خبرة اللاعب المصري في المواجهات الحاسمة.

وبين أهدافه الثمانية في الدوري وهدفه الأوروبي، يواصل محمد صلاح جذب الأنظار في تجربته التركية، بعدما قدم بداية قوية عقب رحيله عن ليفربول، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته وسط تطلعات جماهير فريقه إلى استمرار تألقه وتحقيق المزيد من الإنجازات.



