محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري التركي

تصدر محمد صلاح نجم فريق طرابزون التركي قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في الدوري التركي، بعدما قدم أرقامًا مميزة خلال مشاركاته في المسابقة، ليؤكد حضوره الهجومي القوي هذا الموسم.

محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف

ونجح محمد صلاح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى خلال 8 مباريات، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 11 مساهمة، متصدرًا قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف في البطولة.

وتعكس هذه الأرقام الفاعلية الهجومية الكبيرة التي يقدمها اللاعب، سواء من خلال هز الشباك أو صناعة الفرص لزملائه، في ظل المنافسة القوية بين لاعبي الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

تشكيل طرابزون سبور





الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.