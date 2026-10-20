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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأسطورة.. عمرو الدردير يتغنى بتألق محمد صلاح في الدوري التركي

صلاح
صلاح
يارا أمين

أشاد عمرو الدردير بالنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه في فوز فريق طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027.

ونشر عمرو الدردير صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقها برسالة مليئة بعبارات الإشادة والثناء على النجم المصري، واصفًا إياه بأنه «شامخ، قوي، رجل، شجاع، أسد، أسطورة، عظيم، زعيم، بطل، فارس، محارب، قائد، نسر، نمر، صقر»، إلى جانب العديد من الأوصاف التي تعبر عن إعجابه بشخصية اللاعب وقدراته.

وجاءت إشادة الدردير بعد مساهمة محمد صلاح في انتصار طرابزون سبور على بشكتاش، بعدما افتتح أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسموا المواجهة لصالحهم.

موقف طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 16 نقطة في المركز الرابع.

عمرو الدردير محمد صلاح الدوري التركي طرابزون سبور فوز فريق طرابزون سبور على بشكتاش

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