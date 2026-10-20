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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش إنجازات.. رد فعل صادم من فتحي سند على انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز

الاهلي والزمالك وبيراميدز
الاهلي والزمالك وبيراميدز
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز خارج ملعبهم في البطولات الإفريقية جاءت طبيعية ومنطقية، في ظل الفوارق الفنية بين الأندية المصرية ومنافسيها في الأدوار التمهيدية، مشيرًا إلى أن الاحتفاء المبالغ فيه بهذه النتائج لا يتناسب مع حجمها الحقيقي.

وقال فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفوز في هذه المباريات كان النتيجة المتوقعة، موضحًا أن تقييم النتائج يجب أن يعتمد على حجم المنافسة والفوارق الفنية، مع التمييز بين الانتصارات الطبيعية والإنجازات الاستثنائية.

وأضاف أن هناك مبالغات كبيرة في تصوير صعوبة الملاعب الإفريقية، لافتًا إلى أن تجاربه السابقة جعلته يكتشف اختلاف الواقع عن الصورة التي كانت تُنقل عن اللعب في القارة السمراء، سواء فيما يتعلق بالأجواء أو الجماهير.

وأشار إلى أن الزمالك خاض مباراته في رواندا وسط أجواء هادئة وجماهير تتعامل باحترام، كما فاز الأهلي في أوغندا وسط روح رياضية من الجماهير، مؤكدًا أن الوقت حان لمراجعة النظرة إلى الكرة الإفريقية وجماهيرها، خاصة أن العصبية والانفعالات لا تقتصر على جماهير بعينها.

فتحي سند ينتقد المبالغة في تقييم اللاعبين

وتطرق الناقد الرياضي إلى ما وصفه بالمبالغة في تقييم بعض اللاعبين، موضحًا أن تمريرة عادية أو هدفًا واحدًا قد يدفعان البعض إلى وصف اللاعب بالعالمي أو منحه مكانة استثنائية، وهو ما قد ينعكس على طريقة تعامله مع ناديه عند التفاوض على تجديد عقده.

وأكد أن هذه الثقافة تحتاج إلى مراجعة، من أجل وضع اللاعبين في مكانتهم الحقيقية وفقًا لمستوياتهم وإسهاماتهم داخل الملعب.

زد الاستثناء في الجولة الإفريقية

وعن نتائج الأندية المصرية، اعتبر فتحي سند أن نادي زد كان الاستثناء الحقيقي، بعدما تعادل على ملعبه أمام عزام التنزاني، في نتيجة وضعت الفريق في موقف صعب قبل مباراة العودة.

وأوضح أن فرص عزام التنزاني في التأهل، من وجهة نظره، تصل إلى 60% مقابل 40% لنادي زد، مشددًا على أن هذه التقديرات لا تعني التقليل من الفريق المصري، لكنها تعكس صعوبة موقفه بعد التعادل على أرضه.

وفي الوقت نفسه، طالب بضرورة مراعاة أن المشاركة الحالية تمثل التجربة الإفريقية الأولى في تاريخ نادي زد، وهو ما يجعل نقص الخبرة أحد العوامل المؤثرة في أداء الفريق، رغم أنه كان مطالبًا بتحقيق نتيجة أفضل على ملعبه تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن مهمة زد في تنزانيا ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفريق من تعويض نتيجة الذهاب وتحقيق التأهل من خلال أداء استثنائي في مباراة العودة.

فتحي سند الأهلي الزمالك بيراميدز زد

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