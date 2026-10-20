سيد شعبان: المصري البورسعيدي فقد التخطيط للموسم بعد قرار إقالة عماد النحاس

انتقد سيد شعبان، لاعب المقاولون العرب السابق، قرار إدارة المصري البورسعيدي إقالة عماد النحاس من تدريب الفريق بعد مرور ثلاث مباريات فقط على انطلاق الدوري، مشيدًا في الوقت ذاته بما يقدمه سامي قمصان مع فريق المقاولون العرب هذا الموسم.

وقال سيد شعبان، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «قرار إقالة عماد النحاس من تدريب المصري البورسعيدي قرار غير سليم خصوصًا أنه جاء بعد ثلاث مباريات فقط في الدوري».

وأضاف سيد شعبان أن النادي المصري فقد التخطيط بعد قرار إقالة عماد النحاس من تدريب الفريق، ولا أريد تحميل أحمد سامي مسؤولية النتائج الحالية.

وفي سياق آخر، أثنى سيد شعبان على مستوى نادي المقاولون العرب هذا الموسم، حيبث قال: «المقاولون العرب عمل إحلال وتجديد كامل في الفريق، وسامي قمصان مدير فني قدير وعامل شكل رائع للفريق».

ورأى شعبان أن نادي المقاولون العرب يحتاج لدعم بسيط خلال يناير، وهو يحتاج للتعاقد مع لاخط وسط مدافع لدهم صفوف الفريق

وحول رأيه في شكوى الزمالك بسبب مباراة القمة، قال شعبان: «الزمالك أثار الجدل في وقت يحتاج هو فيه للهدوء في هذه الفترة»، مضيفًا أنه «كان لا يجب أن يتم تشتيت الفريق في هذا التوقيت، وهو مقبل على مباريات مهمة».