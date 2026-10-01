المصري البورسعيدي يتعادل مع أبو قير للأسمدة 1-1 في الدوري الممتاز

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد السويس، في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أبو قير للأسمدة في الدقيقة 64 عن طريق عمر إبراهيم، وعدّل صلاح محسن النتيجة للمصري البورسعيدي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا، بينما أصبح رصيد أبو قير للأسمدة 4 نقاط في المركز الثامن عشر وبفارق الأهداف عن الشرقية إنبي صاحب المركز السابع عشر بنفس الرصيد من النقاط.