موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر

يستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة منافسه المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري البورسعيدي على ملعب ستاد السويس الجديد في تمام الساعة 8 مساء

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لمواصلة تقديم عروضه المميزة في الموسم الحالي وبدء محاولة جديدة لتحقيق اللقب المفضل الذي سبق وحققه ثلاث مرات من أصل 5 نسخ لعبت في تاريخ البطولة

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري

تذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر

ويلعب فريق سيراميكا كليوباترا في المجموعة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر بجانب المصري البورسعيدي والسويس بتروجيت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة