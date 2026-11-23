دافع الإعلامي محمود سعد عن الإعلامية دعاء فاروق، بعد تعرضها لهجوم وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عدم توفيقها في انتخابات نادي الصيد، مؤكدًا أنها تستحق التقدير على ما حققته من أصوات خلال الانتخابات.

وقال محمود سعد، خلال بث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا يفهم أسباب الهجوم والسخرية من دعاء فاروق، مشيرًا إلى أنها إعلامية محترمة وحصلت على نحو 3 آلاف صوت، وهي نتيجة جيدة تستحق الإشادة.

وأضاف أن الهجوم على الأشخاص دون مبرر ظاهرة غريبة، متسائلًا عن أسباب التقليل من شأن دعاء فاروق رغم ما حققته من نتيجة في الانتخابات، ومؤكدًا رفضه لما تتعرض له من انتقادات وسخرية.



