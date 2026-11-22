وجهت الإعلامية دعاء فاروق رسالة مؤثرة إلى متابعيها وجمهورها ، وذلك بعد تعرضها لموجة من الهجوم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارتها في انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد.

وظهرت دعاء فاروق في مقطع فيديو، حرصت خلاله على توجيه الشكر لكل من دعمها بكلمة طيبة، قائلة: "ممكن كفاية بليييييز.. شكرًا لكل كلمة حلوة في حقي".

وأكدت الإعلامية الشهيرة أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه أي شخص وجه لها انتقادًا على خلفية الانتخابات، قائلة: "وأي حد قال كلمة وحشة أنا مسامحة تمامًا.. أنا بحب كل الناس ومسامحة أي حد قال أي كلمة".

وطالبت دعاء فاروق بغلق صفحة الجدل والعودة إلى العمل بشكل طبيعي، قائلة: "ممكن نفض الليلة دي ونرجع لشغلنا كلنا ،اطمنوا أنا كويسة ونزلت الشغل أنا في الراديو و مفيش شبكة بس كل اما افتح النت اللاقي رسايل كتير جدا و اتصالات و بوستات في ايه بعد اذنكم خلاص مفيش حاجة، في ايه بيحصل أنا بخير وزي الفل ممكن بقا خلاص ".

واختتمت رسالتها بالتأكيد على تقديرها الكبير لكل رسائل الدعم والمحبة التي وصلتها، مضيفة: "شكرًا ليكم.. وعلى راسي كل الكلام الحلو اللي اتكتب، شكرًا لكل الحبايب.. وعلى راسي الكلام الوحش هاخده في الاعتبار حاضر.. شكرًا".

وكانت قد علقت الإعلامية دعاء فاروق على خسارتها في انتخابات نادي الصيد، معربة عن سعادتها بما حدث، ومؤكدة أن عدم فوزها كان خيرًا لها، بعدما شعرت بأن الله أراد لها الأفضل.

الإعلامية دعاء فاروق

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب إعلان نتيجة الانتخابات: «ألف حمد وشكر يا رب، ربنا جبرني وسترني وحماني وبارك لي وعمل لي الخير».