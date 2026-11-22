التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٢ نوفمبر، بالسيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى القاهرة غداً الاثنين ٢٣ نوفمبر، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث أكدا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.