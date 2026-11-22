مع انخفاض درجات الحرارة، تلجأ كثير من النساء إلى ارتداء الأحذية المغلقة والبوت والجوارب السميكة لفترات طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التعرق داخل الحذاء وظهور الروائح غير المرغوب فيها، خاصة مع عدم تهوية القدمين بصورة كافية خلال اليوم.

وتعد رائحة الأحذية من المشكلات المزعجة التي قد تتكرر في الشتاء، لكنها لا ترتبط فقط بنوع الحذاء، بل بطريقة استخدامه وتخزينه ومدى الاهتمام بنظافة القدمين.

5 حيل للتخلص من رائحة الأحذية..

1. تغيير الجوارب يوميا: ارتداء جوارب نظيفة، ويفضل اختيار خامات تسمح بامتصاص الرطوبة، يساعد على تقليل تراكم العرق داخل الحذاء.

2. عدم ارتداء الحذاء نفسه يوميا: إعطاء الحذاء فرصة للجفاف والتهوية قبل ارتدائه مرة أخرى يساعد على تقليل الرطوبة التي تسبب الروائح.

3. تهوية الأحذية بعد العودة للمنزل: لا تتركي الأحذية داخل الخزانة مباشرة بعد استخدامها، بل ضعيها في مكان جيد التهوية حتى تجف.

4. تنظيف النعل الداخلي: إذا كان النعل قابلًا للإزالة، يمكن إخراجه وتنظيفه وتجفيفه وفقا لتعليمات الخامة، لأن الرطوبة قد تتراكم بداخله.

5. الاهتمام بنظافة القدمين: غسل القدمين وتجفيفهما جيدا، خاصة بين الأصابع، يساعد على الحد من الرطوبة والروائح.

6-ويفضل تجنب رش العطور مباشرة داخل الحذاء بهدف إخفاء الرائحة، لأن ذلك قد لا يعالج سبب المشكلة، كما أن بعض المنتجات قد تسبب تهيجا للجلد عند ملامسته.

المصدر هيلثى لاين