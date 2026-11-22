تعرضت البورصة المصرية لموجة هبوط حادة خلال منتصف تعاملات اليوم، بعدما تراجعت المؤشرات بأكثر من 5%، وسط ضغوط بيعية دفعت إدارة السوق إلى إيقاف التداول على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق، عقب تجاوزها الحدود السعرية المقررة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.916 تريليون جنيه، مقابل 4.069 تريليون جنيه في بداية التعاملات، ليفقد نحو 153 مليار جنيه من قيمته، في واحدة من التحركات الحادة التي شهدتها السوق خلال الجلسة.

هبوط البورصة المصرية بأكثر من 5%

جاءت التراجعات الحادة بمنتصف التعاملات وسط موجة بيع واسعة النطاق، انعكست على أداء الأسهم والمؤشرات، مع تجاوز انخفاض عدد من الأسهم الحدود السعرية المقررة، ما استدعى إيقاف التداول عليها لمدة 10 دقائق.

153 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 3.916 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.069 تريليون جنيه، بخسائر سوقية بلغت 153 مليار جنيه.

ويعكس هذا التراجع حجم الضغوط التي تعرضت لها الأسهم المقيدة خلال منتصف الجلسة، بالتزامن مع هبوط المؤشرات بأكثر من 5%.

إيقاف التداول على أسهم 28 شركة

وشهدت جلسة التداول إيقاف التعامل على أسهم 28 شركة لمدة 10 دقائق، بعد تجاوز نسب التراجع الحدود السعرية المحددة، في إطار آليات تنظيم التداول بالبورصة المصرية.