واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، الأحد، ليتجاوز مستوى 54 جنيهًا في عدد من البنوك.

ارتفاع الدولار اليوم

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد، بمنتصف التعاملات نحو 65 قرشًا مقارنةً بأسعار نهاية الأسبوع الماضي.

أعلى سعر لبيع الدولار

وسجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 54.55 جنيه للبيع وسعر 54.45 الشراء في بنك البركة والتجاري الدولي CIB وقناة السويس.

أسعار الدولار اليوم الأحد

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 22-11-2026.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 54.44 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك بيت التمويل الكويتي 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي 54.32 جنيه للشراء و54.42 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 54.27 جنيه للشراء و54.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

فيما بلغ في البنك العقاري المصري العربي 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 54 جنيهًا للشراء و54.10 جنيه للبيع.

في بنك نكست، سجل سعر الدولار 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.