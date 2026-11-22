ليست كل الكتب نوافذ نطل منها على العالم، فبعضها يأخذنا إلى عوالم لم نعرفها من قبل، وبعضها يعيد اكتشاف حكايات ظننا أننا نعرفها، بينما يضعنا بعضها الآخر أمام أسئلة لا تكفي الإجابات التقليدية لحسمها، وبين فلسفة الغموض، وسحر النوبة، وأحلام الخلود، وأنغام الفلامنكو المحملة بذاكرة الأندلس، يفتح المركز القومي للترجمة أبوابًا جديدة للمعرفة، عبر أربعة إصدارات تحمل القارئ في رحلات مختلفة عبر الثقافات والأزمنة والتجارب الإنسانية.

وفي إطار اهتمام وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، بإثراء المكتبة العربية بأهم الأعمال الفكرية والمعرفية من مختلف لغات العالم، صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، مجموعة من الكتب التي تعكس تنوع الفكر الإنساني، وتؤكد أن الترجمة ليست مجرد نقل للكلمات، بل عبور إلى عوالم أخرى واكتشاف لطرق مختلفة في التفكير والإبداع.

الغموض.. حين لا تكون الإجابة الواضحة هي الحقيقة الوحيدة

يفتتح كتاب «ليس بالضبط في مدح الغموض»، تأليف كيس ڤان ديمتير، وترجمة الدكتور محمد صفار، هذه الرحلة الفكرية، من خلال محاولة إعادة النظر في مفهوم الغموض، الذي اعتاد كثيرون التعامل معه باعتباره نقصًا في الوضوح أو عجزًا عن التعبير.

لكن الكتاب يطرح رؤية مغايرة، تبحث في حضور الغموض داخل اللغة والتفكير والمنطق، وعلاقته بالمفارقات والاستدلال، إلى جانب قضايا الهوية والتغير والقياس والأعداد.

ومن خلال أمثلة وحوارات مبسطة، يمزج المؤلف بين الفلسفة واللغة والعلوم والحوسبة، ليكشف أن الغموض قد يكون أحيانًا ضرورة للتواصل والتفكير، وأن الحياة لا يمكن اختزالها دائمًا في إجابات قاطعة أو اختيارات لا تحتمل سوى «نعم» أو «لا».

النوبة.. أرض تروي حكايتها بأقلام الرحالة الفرنسيين

ومن عوالم الفلسفة إلى سحر المكان والتاريخ، يأخذنا كتاب «الرحالة والأدباء الفرنسيون في النوبة في القرن التاسع عشر»، تأليف وترجمة زينب عباس أحمد، أمين عام اتحاد الصحفيين الأفريقيين، في رحلة لاستكشاف صورة النوبة في كتابات الرحالة والأدباء الفرنسيين.

يتتبع الكتاب نصوصًا أدبية وتاريخية لشخصيات زارت النوبة قبل حملة نابليون وفي أثنائها وبعدها، من بينها شامبليون، ومارييت باشا، وبيير لوتي، وفلوبير، وجوتييه، إلى جانب المقارنة بكتابات رحالة آخرين، مثل بوركهارت وبلزوني، واستحضار أصوات نوبية معاصرة.

ولا يتوقف العمل عند حدود وصف الطبيعة والمعالم، بل يبحث في كيفية تشكل صورة النوبة داخل المخيلة الأوروبية، وما حملته تلك الكتابات من انبهار بالمكان، وتصوّرات استشراقية، وانطباعات أسهمت في تشكيل رؤية القارئ الأوروبي لهذه المنطقة ذات الخصوصية التاريخية والثقافية.

شباب بلا شيخوخة.. الحلم الذي اصطدم بمرور الزمن

وفي أجواء مختلفة، يعيد المركز القومي للترجمة، تسليط الضوء على كتاب «شباب بلا شيخوخة وحياة بلا موت»، إحدى أشهر الحكايات الفولكلورية الرومانية، التي تتجاوز كونها مغامرة خيالية لتطرح أسئلة إنسانية عميقة عن الزمن والخلود والحنين إلى الوطن.

تبدأ الحكاية بأمير يعده والده، قبل مولده، بأن ينعم بشباب بلا شيخوخة وحياة بلا موت، وحين يبلغ الخامسة عشرة ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر لتحقيق هذا الوعد، ليواجه مخلوقات أسطورية ويصل إلى عالم تعيش فيه الجنيات حياة لا تعرف الفناء.

لكن الحلم بالخلود لا ينتصر على الحنين؛ إذ يدفعه الاشتياق إلى وطنه وأبويه للعودة، ليكتشف أن مئات السنين مرت، وأن العالم الذي تركه لم يعد موجودًا بالصورة التي عرفها، في نهاية تضع الإنسان أمام حقيقة الزمن وحدود أحلامه.

وقد دون هذه الملحمة الأديب والباحث الروماني بيتري اسبيريسكو، ونقلها إلى العربية چورچ غريغوري، المستشرق والمترجم والأستاذ الجامعي الروماني.

الفلامنكو.. حين يتحول وجع التاريخ إلى موسيقى

وتكتمل الرحلة مع كتاب «أصول مكونات الفلامنكو وسر الغناء العميق»، الذي يكشف الوجه الآخر لأحد أكثر الفنون الموسيقية تعبيرًا عن الوجدان الإنساني، متجاوزًا النغمات والإيقاعات إلى الحكايات التاريخية والاجتماعية التي صنعت هذا الفن.

ويقدم الكتاب دراسة معمقة لجذور الفلامنكو وتحولاته، متتبعًا العلاقة بين الموسيقى والألم والذاكرة والهوية، والتحولات التي شهدتها الموسيقى الأندلسية، من الغناء الجماعي في العصور الوسطى إلى الغناء الفردي ذي الطابع المأساوي.

كما يكشف عن الصلة بين هذا الفن والتراجيديا التي شهدها تاريخ الأندلس، وكيف تحولت التجارب الإنسانية القاسية إلى صوت موسيقي يحمل ذاكرة شعب وثقافة.

والكتاب من تأليف المفكر والكاتب الأندلسي بلاس إنفانتي بيريث دي بارجاس، وترجمة جيهان حامد أبو زيد، ومراجعة الدكتور أحمد علي حشاد، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.