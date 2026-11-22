حذَّر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

كما أشار المركز في بيان له ؛ نشاط الرياح، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، فيما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وكذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وكذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وكذلك باتجاه مضيق باب المندب.