دعت الصين الولايات المتحدة إلى التراجع عن القيود المقترحة على وصول شركات الاتصالات الصينية المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، رداً على استفسار إعلامي، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وسّعت بشكل مفرط مفهوم الأمن القومي، كما وجهت اتهامات تعسفية لشركات الاتصالات الصينية دون أي أساس واقعي، ما أدى إلى تقويض عملياتها داخل الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تواصل اتخاذ خطوات تستهدف فصل سلاسل التوريد بين الصين والولايات المتحدة في قطاعات الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاختبار وإصدار الشهادات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتؤثر في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن.

ودعت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة إلى إلغاء الإجراءات المقترحة، والعودة إلى معالجة الخلافات عبر المشاورات، مؤكدة أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.