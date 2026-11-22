أكد بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما جراء غارات إسرائيلية سابقة استهدفت مدينة خان يونس أمس، السبت، حيث فارقا الحياة داخل مجمع ناصر الطبي، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من نفاد المستلزمات الطبية من مخازن وزارة الصحة، وما يمثله ذلك من تهديد لحياة المرضى.

وقال بشير جبر، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية آية راضي، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة داخل المناطق الصفراء شرقي خان يونس وشرقي المحافظة الوسطى تواصل إطلاق نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحياء الشرقية المحاذية لتلك المناطق، مشيرا إلى استمرار سماع دوي الانفجارات الناتجة عن القذائف التي تسقط شرقي مدينة دير البلح.

وأضاف مراسل “القاهرة الإخبارية” أن المشهد يتكرر في المناطق الشمالية من القطاع، خاصة بيت لاهيا وجباليا، حيث تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق نيران الرشاشات باتجاه خيام النازحين في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، كما تواصل الزوارق البحرية الإسرائيلية ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في المناطق الغربية المطلة على البحر المتوسط، مع إطلاق النار باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، أوضح بشير جبر أن وزارة الصحة أصدرت تحذيرات من نفاد المستلزمات الطبية من مخازنها، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى داخل المستشفيات، خاصة أن العمليات الجراحية التي تحتاج إلى هذه المستلزمات قد تتوقف، وهو ما يزيد الضغط على المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي أصبحت عاجزة تماما عن تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.