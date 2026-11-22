تواصلت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وغزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين في القطاع، وسجلت عدة إصابات واعتقالات في جملة اعتداءات واقتحامات واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في تقرير لها- أن ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، كانت تنقل وجبات الطعام التابعة لإحدى التكيات إلى مخيم للنازحين في المدينة.

وأُصيب 7 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة وطفلا أُصيبا برصاص الاحتلال، إثر إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما أُصيب 3 فلسطينيين بجروح، إحداها وُصفت بالخطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة جنوبي مواصي خان يونس.

وأصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أصيب شاب برصاص أطلقته قوات الاحتلال من خلال طائرة مسيرة في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيمي المغازي والبريج وقرية المصدر وسط القطاع.

وقبل ذلك بوقت قصير، أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عملية نسف وإطلاق نار مكثف من دباباتها غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,736 شهداء، و176,194 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، التجمع البدوي القريب من دوار جبع شمال القدس المحتلة، والذي تقطنه عائلتا الكعابنة والعراعرة.

وقالت محافظة القدس إن المستوطنين نفذوا أعمالاً استفزازية بحق الفلسطينيين، في سياق اعتداءات متكررة ينفذونها بشكل يومي، لا سيما خلال ساعات الليل، بهدف ترويع السكان، وضمن سياسة ممنهجة تستهدف الضغط على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل عن التجمع.

كما هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شناران في واد الرخيم ببلدة يطا ورشقوه بالحجارة ما تسبب بتكسير ممتلكاته، ومنزل المواطن سمير عبيد، وحاولوا خلع الباب وتكسير زجاج المنزل في خلة الحمص جنوب يطا.

وشهدت بلدة المغير شرق رام الله، عدة جولات من هجمات المستوطنين، دارت خلالها مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وهاجم المستوطنون المركبات بالحجارة في القرية، وحطموا زجاج شاحنة، ومركبة.

وفي طوباس، خرّب مستوطنون حظائر أغنام في منطقة رأس الأحمر بالأغوار الشمالية، تعود للمواطن ثائر عبد الله حسين بشارات.

كما اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة واد الأعور في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وهددوا المواطنين وروّعوهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، الذين كانوا يمتطون الخيول، اقتحموا المنطقة، ونفذوا أعمالا استفزازية في محيط منازل المواطنين، وهددوا المواطنين بإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة أثناء قطفهم ثمار الزيتون، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام.

كما رشق مستوطنون مدججون بالسلاح، وتحت حماية جنود الاحتلال، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقة واد الشنار شمال الخليل، ما ألحق أضرارا بهياكل عدد من المركبات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عيسى الحمامدة ونجله محمد، أثناء رعيهما الأغنام في محيط مسكنهما بقرية التبان المهددة بالهدم في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان هاشم أحمد أبو حلاوة، وقصي رمضان السحو، وعدي رمضان السحو من بلدة قباطية جنوب جنين.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة شبان في منطقة قريبة من منطقة عقبة حسنة، غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي ، بأن قوات الاحتلال احتجزت الشبان في منطقة "تحت الجسر" المدخل الرئيس الواصل للريف الغربي الذي يضم بلدتي بتير ونحالين، وقريتي حوسان ووادي فوكين مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة مستوطنين، بالضرب المبرح على ثلاثة من موظفي بلدية بيت كاحل، شمال غرب الخليل، قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى أحد معسكراتها القريبة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين انهالوا على الموظفين الثلاثة وهم عضو المجلس البلدي إبراهيم سلمان العطاونة، ومدير أقسام البلدية جاسر صابر العصافرة، ومهندس التخطيط والمساحة منتصر إبراهيم العصافرة، بالضرب والتنكيل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى المعسكر.

ووقع الاعتداء في منطقة شعب مزو، جنوب بلدة بيت كاحل، وهي منطقة زراعية تضم آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب والبرقوق، ويسعى المزارعون إلى الوصول إليها لقطف ثمار الزيتون، إلا أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق المؤدي إليها ببوابة عسكرية الأسبوع الماضي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.