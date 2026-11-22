

أثار يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجة من الجدل السياسي بعد مطالبته بإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل، في تصريحات فتحت باب المواجهة مجددًا حول حقوق المواطنين الفلسطينيين ومكانة لغتهم داخل البلاد.

وبحسب ما أورده في منشور عبر منصة «إكس»، دعا يائير نتنياهو إلى حذف الكتابة باللغة العربية من اللافتات والمستندات الحكومية، معتبرًا أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأنه لا يوجد مبرر لمنح اللغة العربية مكانة رسمية داخلها.

واستند نجل نتنياهو في موقفه إلى أن اللغة العربية لغة رسمية في 22 دولة، بينما العبرية لغة رسمية في دولة واحدة، مضيفًا تصريحات انتقد فيها اعتماد الفلسطينيين على الخدمات والمزايا الاجتماعية مع مطالبته لهم بإتقان اللغة العبرية.

أحمد الطيبي يرد على نجل نتنياهو

وفي رد سريع على التصريحات، شن أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، هجومًا ساخرًا على يائير نتنياهو، قائلًا: «العربية لغة أم، أما العنصرية، على ما يبدو، فهي لغة أبيكم».

وأضاف الطيبي أن اللغة العربية ستبقى، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو سيختفي قريبًا من الحياة السياسية، في رد أثار الاهتمام بالتزامن مع تصاعد السجال بشأن حقوق المجتمع العربي في إسرائيل.