أين اختفى يائير نتنياهو؟ ظهور جديد لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة التشيكية

عاد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد رصده في مطار العاصمة التشيكية براغ، برفقة حراس أمن وسيارات شرطة، وفقًا لتقرير نشره موقع «TMI» الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن عددًا من المسافرين التقطوا صورًا ليائير نتنياهو داخل مطار براغ، حيث ظهر برفقة عناصر أمنية، فيما رافقته سيارة خاصة وسيارات شرطة إلى المطار.

وأشار التقرير إلى أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يستخدم اسم «يوناتان هون» أيضًا، لا يزال نشطًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويواصل مهاجمة شخصيات سياسية إسرائيلية، من بينها غادي آيزنكوت، الذي وصفه مؤخرًا بعبارات هجومية، ما دفع حزب «ياشار» إلى الرد عليه بانتقادات.

وتأتي هذه التطورات في ظل نزاع قانوني مستمر بين يائير نتنياهو والصحفي أوري مسغاف، بعدما تقدم نجل رئيس الوزراء بطلب لمنع ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها، في حين اعتبر مسغاف أن منشوراته تندرج ضمن العمل الصحفي المشروع.

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن التحقيقات الصحفية بشأن تأخر تجديد المقر الرسمي لعائلة نتنياهو في شارع بلفور أثارت تساؤلات حول تكاليف الحماية وتجديد العقارات التي تستخدمها العائلة، وما أثير بشأن إنفاق المال العام على هذه الترتيبات.

كما يستعد يائير نتنياهو لنشر كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان «حرب على جبهتين»، يتناول فيه ما يصفه بأعداء إسرائيل في الخارج وما يعتبرهم مخربين من الداخل.