قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: مصر حريصة على مواصلة تعزيز علاقاتها مع كمبوديا
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أين اختفى يائير نتنياهو؟ ظهور جديد لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة التشيكية

يائير نتنياهو
يائير نتنياهو
فرناس حفظي

عاد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي بعد رصده في مطار العاصمة التشيكية براغ، برفقة حراس أمن وسيارات شرطة، وفقًا لتقرير نشره موقع «TMI» الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن عددًا من المسافرين التقطوا صورًا ليائير نتنياهو داخل مطار براغ، حيث ظهر برفقة عناصر أمنية، فيما رافقته سيارة خاصة وسيارات شرطة إلى المطار.

وأشار التقرير إلى أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يستخدم اسم «يوناتان هون» أيضًا، لا يزال نشطًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويواصل مهاجمة شخصيات سياسية إسرائيلية، من بينها غادي آيزنكوت، الذي وصفه مؤخرًا بعبارات هجومية، ما دفع حزب «ياشار» إلى الرد عليه بانتقادات.

وتأتي هذه التطورات في ظل نزاع قانوني مستمر بين يائير نتنياهو والصحفي أوري مسغاف، بعدما تقدم نجل رئيس الوزراء بطلب لمنع ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها، في حين اعتبر مسغاف أن منشوراته تندرج ضمن العمل الصحفي المشروع.

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن التحقيقات الصحفية بشأن تأخر تجديد المقر الرسمي لعائلة نتنياهو في شارع بلفور أثارت تساؤلات حول تكاليف الحماية وتجديد العقارات التي تستخدمها العائلة، وما أثير بشأن إنفاق المال العام على هذه الترتيبات.

كما يستعد يائير نتنياهو لنشر كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان «حرب على جبهتين»، يتناول فيه ما يصفه بأعداء إسرائيل في الخارج وما يعتبرهم مخربين من الداخل.

يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار العاصمة التشيكية رفقة حراس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

من تحليل القضايا لخدمة المواطنين عن بُعد.. النيابة العامة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

الأمم المتحدة

ما الهدف من مبادرات الأمم المتحدة للإنذار المبكر؟.. مسؤول بالجامعة العربية يوضح

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تفتح ملف الحب مع مراد مكرم.. والأخير يقع في الفخ

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد